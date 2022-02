Renard a confiance en son attaque

Rencontrer un dirigeant d’équipe professionnel peut parfois être un exercice complexe parce qu’il faut souvent lire entre les lignes ou tenter de tirer nos propres conclusions.

C’est différent avec le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. Sans être un livre ouvert, il parle clairement et avec concision, ce qui évite de nombreuses zones grises.

Ainsi, lors d’une rencontre avec celui-ci plus tôt cette semaine, on n’a même pas eu besoin d’aborder la question de l’attaque. C’est lui-même qui a amené le sujet dans la discussion.

Et c’est normal parce que de nombreux partisans se questionnent en sachant que l’équipe n’a obtenu aucun renfort offensif pendant la saison morte.

Quatre attaquants

« Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui attendent le Messie devant. Mais je reste sur le point de vue qu’on a quatre attaquants », affirme-t-il avec assurance.

Il compte donc sur les efforts combinés de Romell Quioto, de Sunusi Ibrahim, de Mason Toye et de Bjørn Johnsen. Mais, voilà, les deux derniers ne sont pas près de rejouer de sitôt. Toye est blessé à l’adducteur pour plusieurs semaines et Johnsen aura besoin d’un bon moment de récupération pour se remettre des effets dévastateurs de la COVID-19, qui l’a happé dans le temps des Fêtes.

La situation n’est donc pas sans rappeler celle de l’an passé.

« Mason et Romell se sont partagé le temps de jeu pour faire une moitié de saison ensemble, s’est souvenu Renard. Il y avait trois attaquants confirmés. Bjørn a eu une saison plus que difficile et les deux autres ont été affectés par les blessures. Sunusi, c’est un 2002 qui avait le temps de progresser et qui a été appelé plus souvent que prévu. »

Revirement

Renard est un homme réaliste, mais il est aussi optimiste. Il a donc espoir de voir Johnsen se remettre sur les rails quand il aura retrouvé la santé.

Il prend d’ailleurs pour exemple Mason Toye, qui, après une arrivée difficile en 2020, a marqué sept buts en 14 matchs avant de se blesser l’an passé.

« La roue tourne. On l’a vu avec Mason à son arrivée ici, dit-il. C’était difficile puis l’an passé, en très peu de temps, il est devenu un joueur que les supporteurs étaient contents de voir sur le terrain. »

Et on sent que le directeur sportif compte sur la fierté de Johnsen pour lui permettre de sortir du trou.

« Bjørn sait très bien qu’il n’a pas été bon et il l’assume, assure-t-il. Ce n’est pas dans sa personnalité de se défiler. C’est à lui à faire taire les critiques. Je le soutiens. »

Des appuis

Olivier Renard s’attend également à constater une progression chez les autres joueurs qui ont une tendance offensive.

Déjà, Joaquin Torres a montré de belles choses l’an passé et il ne peut que continuer sa progression. Mais il n’est pas le seul dans l’objectif de son patron. Et on y voit même un milieu de terrain reconverti en latéral gauche.

« Pour moi, [Ahmed] Hamdi va faire une bonne saison. Mathieu [Choinière] s’est découvert une nouvelle position et il a joué plus qu’on le pensait l’an passé. C’est un joueur intelligent qui peut à plusieurs positions en plus d’avoir un gros volume de jeu », conclut-il.

Une équipe jeune qui progresse bien

Ce n’est un secret pour personne, le CF Montréal possède une équipe jeune et c’est en partie la mission que s’est donnée Olivier Renard en arrivant en ville. Le directeur sportif aime trouver des jeunes joueurs de talent pour les développer. Ensuite si ceux-ci peuvent être revendus avec un bon profit, alors c’est dans l’intérêt du club. C’est pourquoi il aime voir les jeunes progresser.

« Contre New York, dans la première mi-temps il y avait seulement quatre joueurs nés avant 2000. Il y avait un 99 et trois 98, le reste c’était de 2000 à 2004 », précise-t-il.

Avec une jeune équipe, il faut choisir ce qui est le mieux pour chaque joueur, c’est ainsi que des prêts ne sont pas exclus.

« On pourrait les garder ici pour faire 100 minutes avec nous en MLS, mais je préfère qu’ils aillent faire 2500 minutes autre part pour continuer à progresser et ils viendront ensuite avoir 2000 minutes ici », explique Renard.

Ils poussent

Certains jeunes joueurs sont restés avec l’équipe première l’an passé. C’est le cas de Rida Zouhir et d’Ismaël Koné, qui lui, est arrivé en cours de saison.

Leurs efforts ont été suffisants pour pousser Renard à faire un peu de ménage dans son effectif pour leur accorder une plus grande place.

« J’aime beaucoup la progression d’Ismaël et de Rida, qui m’ont fait prendre la décision pour [Amar] Sejdic et [Emanuel] Maciel, confie le directeur sportif. Quand on décide d’échanger Amar et de ne pas lever l’option de Maciel, c’est parce qu’on est confiants que ces deux jeunes joueurs vont prendre des minutes. Je suis aussi content de revoir [Tomas] Giraldo, qui a été blessé pendant un an. »