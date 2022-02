L’incroyable année 2021 de Mike Bailey

Publié aujourd'hui à 07h47

Mis à jouraujourd'hui à 07h47

Cette 18e édition des prix de l’année dans la lutte québécoise a été fortement dominée par « Speedball » Mike Bailey. Non seulement a-t-il été voté lutteur de l’année, mais quatre de ses matchs ont été les meilleurs en 2021. De plus, il a signé une entente avec Impact Wrestling et a entraîné ou participé à l’entraînement des quatre recrues les plus méritantes. Une année comme j’en ai rarement vu au Québec!

De plus, vous trouverez également dans ce texte, les nouveaux intronisés du temple de la renommée de la lutte indépendante au Québec, c’est-à-dire les hommes et les femmes qui se distinguent localement sur le circuit indépendant depuis 1990.

Ces prix de l’année sont les plus respectés et les plus crédibles au Québec. Ils existent dans cette forme depuis 2004. Un comité de 10 à 20 personnes est formé et choisi par l’auteur de ces lignes. Ce sont des personnalités liées au monde de la lutte québécoise, soit par leur implication pour une ou plusieurs promotions, soit par le nombre d’organisations et d’événements différents qu’ils voient chaque année. Les rangs sont attribués selon un système de pointage. Uniquement ce qui se déroule sur la scène indépendante au Québec et à Ottawa (historiquement, Ottawa est un territoire qui a toujours appartenu aux promotions de lutte de Montréal) est considéré et non pas ce qui se passe à la WWE ou AEW, sauf pour les nouvelles de l’année.

Pour une deuxième année consécutive, la pandémie est venue affecter le circuit indépendant québécois. Toutefois, il était important de récompenser ceux et celles qui ont diverti les amateurs pendant ces quelques mois, soit de juillet à décembre. Je suis fier d’attribuer ces récompenses année après année à des hommes et des femmes pour qui, bien souvent, la seule rétribution est une reconnaissance et souhaite que les prix de l’année dans la lutte au Québec puissent exister encore longtemps.

Prix Yvon-Robert/Top 10 des meilleurs lutteurs indépendants du Québec

1-Mike Bailey

2-Matt Angel

3-PCO

4-Marko Estrada

5-Mathieu St-Jacques

6-Thomas Dubois

7-Benjamin Tull

8-Kevin Blanchard

9-Stu Grayson

10-Evil Uno

Mentions honorables: The Beast King FTM, Channing Decker, Dave la Justice, Zak Patterson

Pour une deuxième année consécutive et pour la cinquième fois en sept ans, Mike Bailey remporte le prix du lutteur de l’année. Encore une fois, quelle année il a connue! Malgré la pandémie, il a trouvé le moyen de lutteur plus de 50 matchs, a remporté le championnat de l’IWS, double champion du côté de C*4, il a lutté en Angleterre, en

Ontario, en Colombie-Britannique, en plus de travailler un peu partout ici au Québec. De plus, cinq de ses combats se retrouvent dans les 10 meilleurs de l’année. Il fut choisi presque à l’unanimité, alors qu’un seul vote n’est pas entré en sa faveur. Une domination assez impressionnante pour celui qui a terminé dans les deux premiers de cette catégorie depuis 2014. Maintenant qu’il peut lutter aux États-Unis, 2022 devrait être aussi bonne pour lui. Le tout est déjà bien commencé alors qu’il a fait les frais de la finale du tournoi BOLA du côté de la PWG à Los Angeles.

Le top-3 n’a pas changé d’avec l’an dernier. Au deuxième rang, on retrouve le champion de la NSPW, Matt Angel. Le Saguenéen a aussi été champion IWS et à la fin de l’année, à remporter le titre Destiny Next Gen du côté de Toronto. Avec trois de ses matchs dans le top-10, il a connu une autre excellente année dans l’arène. Il s’agit aussi d’un quatrième top-4 consécutif pour lui.

Le troisième de ce trio est le vétéran PCO. Il refuse simplement de vieillir. Champion North Pro dans les Maritimes, champion extrême de GCW aux États-Unis, en plus d’avoir lutté pour Ring of Honor, compagnie qu’il a depuis quittée. Depuis son retour en 2018, il n’a pas terminé plus loin que la troisième place, un exploit en soit. En 2022, il devrait lutter davantage sur le circuit indépendant américain, mais espérons, sur la scène québécoise aussi, lui qui n’y a pas œuvré depuis le début de la pandémie.

Un autre important trio est celui qui suit avec Marko Estrada, Mathieu St-Jacques et Thomas Dubois. Les trois sont dans le top-10 pour une neuvième année de suite! Estrada a entre autres été champion TV de la NSPW, St-Jacques a lutté un peu partout et est toujours aussi solide, tandis que Dubois a sensiblement le même parcours que son partenaire St-Jacques, sauf qu’il a eu le temps de défendre avec succès son titre de Battlewar une fois. Benjamin Tull a connu une superbe année malgré qu’il ait perdu quelques rangs dans le classement, Kevin Blanchard revient dans le top-10 après avoir terminé 11e l’an dernier, alors que Stu Grayson et Evil Uno, malgré un faible nombre de matchs sur le circuit indépendant, ferment la marche, la qualité de leurs performances ayant parlé plus fort que le nombre.

Gagnants antérieurs :

2000 Chakal; 2001 Franky the Mobster; 2002 Keven Martel; 2003 Excess 69; 2004 Kevin Steen; 2005 Kevin Steen; 2006 Kevin Steen; 2007 El Generico; 2008 Kevin Steen; 2009 El Generico; 2010 El Generico; 2011 El Generico; 2012 Kevin Steen; 2013 Kevin Steen; 2014 Kevin Steen; 2015 Mike Bailey; 2016 Mike Bailey; 2017 Mike Bailey; 2018 PCO; 2019 PCO; 2020 Mike Bailey.

Lutteuse de l’année

LuFisto

1ère finaliste: Veda Scott

2e finaliste: Sally

3e finaliste: Azaelle

Mentions honorables: Loue O’Farrell, Mary Lee Rose, Melanie Havok

Un peu à l’instar de Mike Bailey, LuFisto était à un vote près de faire l’unanimité cette année. Elle remporte le prix pour une troisième année consécutive, une 15e fois en 19 ans. Quelqu’un m’a demandé récemment à partir de quand je nommerais ce prix en l’honneur de LuFisto et ma réponse fut : « Au moment de sa retraite », qui ne semble pas vouloir arriver de sitôt. Et c’est tant mieux! La Soreloise a lutté pour la NSPW, C*4, AWE, a fait un retour à la IWS, en plus de lutter en Ontario et en Alberta, en fait, tout ce qui lui était permis de faire avec la pandémie et sans permis de travail américain.

Maintenant que son permis est réglé, elle devrait connaître une année 2022 encore meilleure, elle qui a déjà lutté à la GCW en plus d’être annoncée pour le tournoi 16-carat en Allemagne.

En deuxième position, on y retrouve pour la première l’Américaine Veda Scott. Cette dernière a lutté suffisamment en sol québécois pour être considérée, elle qui a travaillé pour la XZW, la FML, en plus d’avoir remporté le titre féminin de l’IWS. Il s’agit d’un troisième top-4 de suite pour Scott. L’Estrienne Sally termine troisième, un quatrième top-4 consécutif pour elle. En plus d’avoir été championne de l’ALE, elle a lutté pour la FCL et Lutte 07. Enceinte, l’année 2022 devrait être plus tranquille. On lui souhaite d’ailleurs tout le bonheur possible!

En quatrième position, une nouvelle venue alors que la championne féminine de la FCL, Azaelle, se classe dans les quatre meilleures pour la première fois, elle qui avait terminé cinquième l’an dernier. En plus d’avoir lutté à Shawinigan, elle a aussi fait équipe avec Giovanni à la NSPW et a aussi lutté pour l’AWE. Fait à noter du côté des mentions honorables, la présence de Loue O’Farrell, qui avait terminé deuxième lors des deux dernières années. Loue n’a pas lutté souvent en 2022 et malgré le talent qu’elle a, ce ne fut pas suffisant cette année pour devancer ses concurrentes.

Gagnants antérieurs:

2002 Precious Lucy; 2003 LuFisto; 2004 LuFisto; 2005 LuFisto; 2006 LuFisto; 2007 Stéfany Sinclair; 2008 LuFisto; 2009 LuFisto; 2010 LuFisto; 2011 LuFisto; 2012 LuFisto; 2013 LuFisto; 2014 LuFisto; 2015 LuFisto; 2016 Vanessa Kraven; 2017 Vanessa Kraven; 2018 Vanessa Kraven; 2019 LuFisto; 2020 LuFisto.

Équipe de l’année

TDT: Mathieu St-Jacques & Thomas Dubois

1er finaliste: Black Québécois (Jeremy Prophet & Karl Jepson)

2e finaliste: Les Enfants de Chœur (Judas & Seth Cassidy)

3e finaliste: The Untouchables (DARS & Marko Estrada)

Mentions honorables: Dark Order (Stu Grayson & Evil Uno), Wonderboys (Dylan Donovan & Yann Pike), Kickin’ N’ Stompin’ (Stephen & Ivan Sullivan)

Les taxes, la mort et TDT comme meilleure équipe au Québec.

Je fais le même gag chaque année, mais n’en reste que c’est impressionnant. Depuis 2013 que St-Jacques et Dubois sont votés comme étant la meilleure équipe de l’année, en plus d’avoir fini deuxième les deux années précédentes. Lorsqu’on m’a demandé de dresser

une liste des 10 meilleures équipes québécoises de tous les temps pour un podcast récemment, je n’ai pas hésité à y insérer TDT. Leur longévité n’a d’égale que leur talent. Ils sont les champions à l’IWS, ont lutté pour la NSPW, Lutte 07, FML, XZW et ont tout cassé partout où ils sont passés. Leur prochain arrêt? Les États-Unis. Il le faut.

Deux nouvelles équipes font leur entrée dans le top-4, alors que le Black Québécois et les Enfants de Chœur s’y retrouvent pour la première fois. Les premiers ont été champions à l’IWS, en plus d’avoir une bonne rivalité avec TDT. Ils sont aussi les champions à la XZW. Les seconds, qui avaient terminé au sixième rang l’an dernier, ont été l’une des équipes les plus actives, luttant dans près de 10 promotions différentes au cours de l’année, en plus d’avoir été champions à la JCW. Les Untouchables, cette fois avec la combinaison DARS (anciennement Travis Toxic) et Marko Estrada, s’y trouvent pour la troisième année de suite. On rappelle qu’une équipe comme 2point0, qui n’a lutté qu’à NXT et AEW en 2021, n’était pas éligible dans cette catégorie.

Gagnants antérieurs :

2000 Deadly Venum; 2001 Hardcore Ninjaz; 2002 Hi-5; 2003 SLI; 2004 Twin Terrors; 2005 2.0; 2006 Adrenaline Rush; 2007 Kevin Steen et El Generico; 2008 Kevin Steen et El Generico; 2009 Kevin Steen et El Generico; 2010 Super Smash Bros.; 2011 Super Smash Bros.; 2012 Super Smash Bros.; 2013 TDT; 2014 TDT; 2015 TDT; 2016 TDT; 2017 TDT; 2018 TDT; 2019 TDT; 2020 TDT.

Combat de l’année

Matt Angel c. Mike Bailey, 04/09, IWS

1er finaliste: Mike Bailey c. Daniel Garcia, 18/09, C*4

2e finaliste: Matt Angel c. Mike Bailey, 29/8, Prise de l’Ours

3e finaliste: Mike Bailey c. Kevin Blanchard, 16/10, IWS

Mentions honorables: Marko Estrada c. DARS, 07/08, NSPW; Standing 30 Bataille Royale, 20/11, NSPW; Junior Benito c. Davey Richards, 12/11, C*4; Matt Angel c. Dave la Justice, 12/11, NSPW; Mike Bailey c. Alex Silva, 11/12, IWS; Thomas Dubois c. Buxx Belmar, 05/12, Battlewar

Ils avaient marqué l’histoire l’an dernier, ils ont décidé de répéter leur exploit cette année. Jamais un même match n’avait été voté deux fois de suite match de l’année. Alors pour la première fois, un même match a maintenant été choisi pour la troisième fois consécutive! Si on compte leur troisième position en 2016 et 2017, cela fait cinq ans que Mike Bailey contre Matt Angel est voté parmi les trois meilleurs matchs de l’année. C’est assez remarquable! Cette chimie entre deux lutteurs, tout en atteignant un niveau élevé d’excellence et de qualité, je n’ai connu ça qu’une seule autre fois et c’est entre Kevin Owens et Sami Zayn. Je souhaite maintenant à Bailey et Angel de pouvoir connaître ce type de succès ailleurs qu’au Québec. Il est grand temps que nos voisins du sud voient ce que ces deux gars-là peuvent faire ensemble. Et comme si ce n’était pas suffisant, ils ont aussi reçu la troisième position! Je suis sans mot! L’IWS est donc l’hôte du match de l’année pour une troisième année sur quatre.

Mike Bailey, disons-le, a été dans une classe à part cette année. Ses matchs étaient sur toutes les lèvres. Dès qu’un événement se terminait, c’était LE match que j’entendais parler.

De plus, jamais dans l’histoire des prix un même lutteur n’avait eu les quatre meilleurs matchs de l’année. Par contre, Bailey en avait eu trois à deux reprises déjà. Statistique intéressante. Depuis 2002, voici la liste des lutteurs ayant eu le plus de matchs dans le top-4 : Mike Bailey, 21; Kevin Steen, 16; Matt Angel, 12; Evil Uno, 9; Mathieu St-Jacques, 8; Stu Grayson et LuFisto, 7.

Gagnants antérieurs:

2001 Hardcore Ninjaz c. PCP Manny et Green Phantom (IWS); 2002 Mathy 69 c. Keven Martel (ICW); 2003 PCO c. El Generico c. Kevin Steen (IWS); 2004 Kevin Steen c. Christopher Daniels (EWR); 2005 Kevin Steen c. Damian (IWS); 2006 Kevin Steen c. Viking (IWS); 2007 Kevin Steen c. Jay Briscoe (IWS); 2008 LuFisto c. Awesome Kong (ALF); 2009 LuFisto c. Cheerleader Melissa (FF); 2010 Kevin Steen c. Mathieu St-Jacques (NSPW); 2011 Kevin Steen c. Paul London (NSPW); 2012 El Generico c. Stupefied (NSPW); 2013 TDT c. Young Bucks (NSPW); 214 Young Bucks et Buxx Belmar c. Mike Bailey et Super Smash Bros. (C*4); 2015 Travis Toxic c. Matt Angel (NSPW); 2016 Matt Angel c. Cedric Alexander (NSPW); 2017 Marko Estrada c. Pete Dunne (NSPW); 2018 Matt Angel c. Pete Dunne (IWS); 2019 Matt Angel c. Mike Bailey (Total Crap); 2020 Matt Angel c. Mike Bailey (IWS).

Personnalité de l’année

Pat Laprade

1er finaliste: Claude Maloon

2e finaliste: Kevin Raphaël

3e finaliste: Jean-François Kelly

Mentions honorables: Adam Belanger; Marc Blondin; Handsome JF; Mike Patterson; JS Trudel

Avec une autre année de pandémie, être à la télé 52 semaines par année aide assurément. Je suis d’ailleurs très content pour mon collègue à TVA Sports, Kevin Raphaël, qui fait son entrée dans le top-4, son plus haut classement en carrière. Il a eu une belle évolution au fil des années, lui qui met beaucoup d’effort dans son travail et je suis fier de voir que les gens le remarquent enfin. Il avait terminé 16e en 2018, 8e en 2019, 5e en 2020 et maintenant une belle troisième place!

Claude Maloon se rapproche dangereusement du premier rang, lui qui avait terminé troisième l’an dernier. Il est sans contredit le meilleur gérant au Québec en ce moment. De son côté, JF Kelly se retrouve dans le top-4 pour une cinquième année consécutive, une 12e en 13 ans.

Gagnants antérieurs :

2000 Candyman; 2001 Mr. Internet; 2002 Prof. Adib-Mansour; 2003 Prof. Adib-Mansour; 2004 Joey Soprano; 2005 Joey Soprano; 2006 Joey Soprano, 2007 Joey Soprano; 2008 Mr. Tolo; 2009 Richter Oz McGoth; 2010 JF Kelly; 2011 JF Kelly; 2012 JF Kelly; 2013 JF Kelly; 2014 Joey Soprano; 2015 JF Kelly; 2016 Buxx Belmar; 2017 Big Magic Security; 2018 JF Kelly; 2019 D. Destro; 2020 Pat Laprade.

Invité de l’année

Daniel Garcia

1er finaliste: Davey Richards

2e finaliste: Markus Burke

3e finaliste: Santino

Mentions honorables: Ace Austin; Kevin Blackwood; Trey Miguel; Ben Ortmanns.

Lorsqu’un invité fait partie des meilleurs matchs de l’année, cela veut dire qu’il a eu un bel impact sur la scène et ce fut le cas avec Daniel Garcia, qui est venu nous visiter du côté de C*4. Toujours du côté d’Ottawa, Davey Richards, qui a fait un retour à la lutte cette année, a eu un excellent match avec le jeune Junior Benito. Markus Burke a pris sa retraite un ring pour se concentrer sur ses fonctions de promoteur au Nouveau-Brunswick, mais a donné aux fans de Québec, sa deuxième maison, un dernier cadeau avant de partir. La MEW a fait beaucoup jaser cette année en étant très active sur les invités et c’est leur commissaire, l’ancien de la WWE Santino, qui a principalement retenu l’attention. On retrouve aussi trois autres invités de MEW dans le top-10.

Gagnants antérieurs :

2005 AJ Styles; 2006 Sabu; 2007 Team 3-D; 2008 Awesome Kong; 2009 Kevin Nash; 2010 Tommy Dreamer; 2011 Paul London; 2012 Billy Gunn et X-Pac; 2013 Young Bucks; 2014 Tommy Dreamer; 2015 Johnny Gargano; 2016; Rey Mysterio; 2017 Pete Dunne; 2018 Pete Dunne; 2019 Cody Rhodes; 2020 Priscilla Kelly.

Recrue de l’année

Zak Patterson

1er finaliste: Exess Jr.

2e finaliste: Kristara

3e finaliste: Alex Maze

Mentions honorables: Mikey Thunder; Yayne Harrison; McKenrose.

L’an dernier, j’avais suspendu cette catégorie, car je trouvais injuste avec seulement trois mois d’activités en 2020 de remettre ce prix. Toutefois, question de ne pas oublier l’avenir de la scène locale, je trouvais important de le ramener cette année.

Et à juste titre, car il est rare qu’une recrue ait autant fait parler. Mais en 2021, tous les yeux étaient rivés sur Zak Patterson. Seul choix unanime de tous les prix cette année, le fils de l’auteur et historien Bertrand Hébert attendait avec impatience de faire ses débuts, lui qui a été entraîné au Torture Chamber de Dru Onyx, avant de passer au IWS Dojo avec Shayne Hawke et Mike Bailey. Ce dernier lui a d’ailleurs servi de mentor, en plus de lutter contre à son tout premier match à la FML. Un match dont bien des gens ont entendu parler, au point que Patterson, nommé ainsi en l’honneur du regretté Pat, a lutté à la NSPW, IWS, NCW, C*4 et j’en passe! Tout le monde voulait le voir en action. Il a un bon physique, une bonne base de lutte, une belle présentation, une bonne attitude et surtout, un désir d’en faire un métier. Il sera certes à surveiller pour les années à venir, lui qui s’est classé, à sa première année, 14e dans le classement des meilleurs lutteurs.

L’influence Mike Bailey se fait aussi ressentir dans cette catégorie. En plus de Patterson, lui et Shayne Hawke ont entraîné la lutteuse Kristara ainsi qu’Alex Maze. De plus en plus, l’IWS Dojo est en train de devenir, l’école de lutte par excellence au Québec. De son côté, le jeune Exess Jr., âgé de seulement 16 ans, a été entraîné par son père, Exess, un des meilleurs lutteurs au Québec entre 2000 et 2009 et ancien récipiendaire du prix remis au meilleur lutteur de l’année en 2003. En plus des conseils de papa, il a aussi beaucoup été aidé dans son cheminement par Bailey. Une influence, qui, souhaitons-le, sera encore possible malgré son horaire très chargé.

(Afin d’être en nomination, il faut qu’un lutteur ait commencé à lutter régulièrement pour une promotion périodique au Québec (autre que Gen NXT, IWS Dojo et Torture Chamber) en 2019, 2020 ou 2011 et qu’il n’ait pas remporté le prix en 2019 ou terminé parmi les trois finalistes. Gen NXT, IWS Dojo et Torture Chamber ne comptent pas puisque ce sont des spectacles-écoles, visant le développement des élèves.)

Gagnants antérieurs :

2000 Farmer Joe; 2001 Steve Royds; 2002 Ice; 2003 Don Paysan; 2004 Alex Price; 2005 Velvet Jones; 2006 Justin White; 2007 Antonio Corsi; 2008 Masked Soviet; 2009 Leon Saver; 2010 Thomas Dubois; 2011 Mike Gibson; 2012 Dézirée; 2013 Eddy ErDogan; 2014 Justin Turnbull; 2015 Dom Boulanger; 2016 Frank Milano; 2017 Dylan Donovan; 2018 Kevin Béru; 2019 Tyler Turris; 2020 aucun;

Promotion de l’année

NSPW/IWS

1er finaliste: n/a

2e finaliste: C*4

3e finaliste: FML

Mentions honorables: XZW; AWE; FCL; MEW.

Pour la première fois de l’histoire des prix, on se retrouve avec une vraie égalité au premier rang. Mon système de pointage prévoit un certain nombre de points pour une première place, une deuxième, etc. Le nombre de points prévaut bien sûr. Ensuite, s’il y a une égalité, je regarde le nombre de premières places. Ensuite, le nombre de deuxièmes places et ainsi de suite. Eh bien cette année, la NSPW et l’IWS avaient exactement le même nombre de points, de 1ère, 2e et 3e places, en plus d’avoir reçu le même nombre de votes au total. Je n’avais donc plus rien pour les départager.

On se partage donc le prix alors que la NSPW à Québec et l’IWS à Montréal terminent ex aequo. C’est pleinement mérité d’ailleurs, car les deux compagnies ont tout fait pour reprendre là où ils avaient laissé en 2020. La NSPW a frappé fort avec son spectacle au stade Canac, puis au Diamant. L’IWS a eu l’audace de présenter ses événements dans de grosses salles de spectacle à Montréal telles que le MTelus et le Club Soda. Des spectacles de qualité alors que les deux ont trois matchs chacun dans les 10 meilleurs de l’année et deux événements chacun dans les cinq meilleurs. Il s’agit d’un 11e sacre consécutif pour la NSPW, tandis que l’IWS n'avait pas remporté cette catégorie depuis 2008.

Du côté de C*4, on a aussi repris les choses de plus belles avec plusieurs invités et un autre excellent spectacle-bénéfice. Finaliste au match de l’année et à l’événement de l’année, la compagnie d’Ottawa se retrouve dans le top-4 pour la 11e année consécutive. Avec un seul événement, ce n’était pas suffisant pour que Battlewar soit considérée parmi les meilleures cette année, elle qui était dans le top-4 depuis 2013. Il y a aussi la FLQ et Femmes Fatales qui n’ont pas présenté de spectacles en 2021. Le malheur des uns fait le bonheur comme on dit et la porte était ouverte pour une autre promotion. C’est donc la FML à St-Jean-sur-Richelieu qui complète le top-4. La promotion s’est vraiment établie dans son marché et attire de très bonnes foules. S’il y a une bonne différence entre les trois premiers et les autres, la FML est en tête de ce deuxième peloton, devant la XZW de Sorel et l’AWE de Chicoutimi.

Gagnants antérieurs :

2001 ICW; 2002 IWS; 2003 IWS; 2004 CWA; 2005 EWR; 2006 IWS; 2007 IWS; 2008 IWS; 2009 NCW; 2010 NCW; 2011 NSPW; 2012 NSPW; 2013 NSPW; 2014 NSPW; 2015 NSPW; 2016 NSPW; 2017 NSPW; 2018 NSPW; 2019 NSPW; 2020 NSPW.

Événement de l’année

Play Ball (NSPW)

1er finaliste: Fighting Back 10 (C*4)

2e finaliste: Blood, Sweat & Beers (IWS)

3e finaliste: Scarred 4 Life (IWS)

Mentions honorables: Standing 30 (NSPW); Spectacle de Lutte (Prise de l’Ours); Ça Brasse au Quai (NSPW/FCL); Never say never again (C*4); Home for the Holidays (Battlewar).

Bien que plus limités à cause de la pandémie, 2021 nous a tout de même offert d’excellents spectacles. Les amateurs avaient hâte de voir de la lutte après une absence de 16 mois. Du côté du stade Canac à Québec, la NSPW a enregistré sa plus grosse foule à vie avec 1 500 spectateurs, pour voir le retour de LuFisto au Québec et l’excellent Marko Estrada contre DARS en finale. Il s’agit d’un retour au sommet pour la NSPW, elle qui n’avait pas gagné la catégorie depuis 2017.

Du côté de C*4, c’est aussi son premier spectacle qui a frappé fort, avec son événement-bénéfice, qui incluait l’un des matchs de l’année entre Mike Bailey et Daniel Garcia. Même histoire avec l’IWS, alors que Blood, Sweat & Beers en septembre au MTelus, qui incluait le match de l’année (Bailey c. Angel) et les débuts de Zak Patterson, avait fait beaucoup jaser. C’est aussi la première fois que l’IWS obtient deux événements dans le top-4.

Gagnants antérieurs :

2011 Femmes Fatales VII (FF); 2012 Golden Opportunity IV (NSPW); 2013 Golden Opportunity V (NSPW); 2014 Golden Opportunity VI (NSPW); 2015 Fighting Back 5 (C*4); 2016 Golden Opportunity VIII (NSPW); 2017 Golden Opportunity IX (NSPW); 2018 Hard Target (C*4); 2019 Fighting Back 9 (C*4); 2020 Snowpiercer (C*4).

Podcast de l’année

Les Anti-Pods de la Lutte (Pat Laprade & Kevin Raphaël)

1er finaliste: C’est juste de la lutte (David Lavague, Gabriel & Guillaume Vallière)

2e finaliste: La Prise de l’Ours (Matt Angel, David Lapointe & Pascal Gagnon)

3e finaliste: D’la troisième corde (Tanya Beaumont)

Avec un podcast à chaque semaine et une brochette d’invités incluant les Kevin Owens, Bobby Lashley, Mike Bailey, LuFisto et Rhea Ripley, les Anti-Pods de la Lutte sont un incontournable du côté de la plateforme QUB Radio.

La gang de C’est juste de la lutte offre toujours du contenu pertinent et de qualité sur l’actualité dans le monde de la lutte, tandis que malgré une pause en fin d’année, les gars de la Prise de l’Ours ont frappé forts au Saguenay avec leurs enregistrements devant public. Basé à Québec, le podcast D’la Troisième corde, animée par la journaliste Tanya Beaumont, offre des entrevues très intéressantes avec des vedettes locales telles que Michael Bisson, Pee Wee, DARS et Loue O’Farrell. Mention honorable à Marc Blondin et ses différents animateurs, qui, à sa première année d’existence, a terminé à égalité avec celui de Tanya, le nombre de votes ayant favorisé cette dernière.

Mentions honorables: Soyez-y mesdames, messieurs (Marc Blondin), Jofo in the ring (Frank Jofo), Entre deux chaises de métal (Mark Charron et TJ Holiday), Le Petit Paquet (Stéphane Morneau, Mathieu Poulin & François Côté)

Prix suspendus pour 2021

(en raison de la pandémie)

Rivalité de l’année

Gagnants antérieurs :

2004 Kevin Seen c. El Generico; 2005 Kevin Steen c. Damian; 2006 Viking c. Exess; 2007 Exess c. Stéfany Sinclair; 2008 Beef Wellington c. PCP Manny; 2009 Samson c. Don Paysan; 2010 Kevin Steen c. El Generico; 2011 LuFisto c. Kalamity; 2012 LuFisto c. Mercedes Martinez; 2013 Dru Onyx c. Pat Guénette; 2014 Torture Chamber c. NCW; 2015 Salvation c. IWS; 2016 Montréal c. Québec; 2017 Montréal Elite c. NSPW; 2018 Mathieu St-Jacques c. Benjamin Tull; 2019 Matt Angel c. PCP Manny

Lutteur le plus populaire

Gagnants antérieurs :

2002 Mathy 69; 2003 El Generico; 2004 El Generico; 2005 Damian; 2006 Viking; 2007 Franky the Mobster; 2008 El Generico; 2009 Franky the Mobster; 2010 El Generico; 2011 Franky the Mobster; 2012 Franky the Mobster; 2013 Franky the Mobster; 2014 Franky the Mobster; 2015 Franky the Mobster; 2016 TDT; 2017 Matt Angel; 2018 TDT; 2019 TDT

Lutteur le plus détesté

Gagnants antérieurs :

2002 Serge Proulx; 2003 SLI; 2004 Franky the Mobster; 2005 Kevin Steen; 2006 PCP Manny; 2007 PCP Manny; 2008 Samson; 2009 Samson; 2010 Dru Onyx; 2011 Mathieu St-Jacques; 2012 TDT; 2013 Dru Onyx; 2014 Dru Onyx; 2015 Marko Estrada; 2016 Big Magic; 2017 Big Magic; 2018 Benjamin Tull; 2019 Benjamin Tull

Prix Édouard-Carpentier (meilleur lutteur de haute voltige)

Gagnants antérieurs :

2011 El Generico; 2012 El Generico; 2013 Surfer Mitch; 2014 Mike Bailey; 2015 Mike Bailey; 2016 Matt Angel; 2017 Matt Angel; 2018 Mike Bailey; 2019 Matt Angel

Prix Eddy-Creatchman (meilleur au micro)

Gagnants antérieurs :

2017 Big Magic; 2018 Twiggy; 2019 Benjamin Tull

Scripteur de l’année

Gagnants antérieurs :

2011 Stéphane Bruyère; 2012 Stéphane Bruyère; 2013 Michael Bisson; 2014 Michael Bisson; 2015 James McGee; 2016 James McGee; 2017 James McGee; 2018 Michael Bisson; 2019 Michael Bisson

Top 10 Nouvelles de l’année 2021

1-L’incroyable année de 2point0

D’être congédiés de NXT à travailler avec CM Punk, Darby Allin et Sting du côté d’AEW, les gars de 2point0, Matt Lee et Jeff Parker, ont connu une année assez incroyable merci!

2-Mike Bailey signe avec Impact

L’excellent lutteur n’est pas resté disponible longtemps. Après une fausse joie du côté de la WWE, c’est Impact qui a sauté sur l’occasion, à juste titre d’ailleurs.

3-Kevin Owens et Sami s’affrontent à WrestleMania

Pour la première fois depuis 1992, deux Québécois s’affrontaient dans un match en simple sur le plus gros événement de l’année! Ils nous ont rendus fiers encore une fois!

4-Kevin Owens signe une nouvelle entente avec la WWE

Une décision pour sa famille, le Marievillois a prolongé sa carrière avec la WWE, en signant une entente de trois ans pour plusieurs millions.

5-La NSPW attire 1 500 personnes au stade Canac

Premier spectacle après plusieurs mois d’inactivités, le stade de Capitales de Québec a permis à la NSPW de produire son plus gros événement de son existence.

6-LuFisto obtient son permis de travail pour les États-Unis

Un permis qu’elle attendait depuis très longtemps, obtenu par l’entremise de la NWA, la Soreloise pourra enfin retourner aux États-Unis, là où elle a plusieurs fans.

7-Le 10e anniversaire de Fighting Back : un énorme succès!

En plus de présenter un événement qui incluait les Grayson, Uno, Garcia, Bailey et LuFisto, le spectacle a amassé

8-PCO quitte la Ring of Honor

Après y avoir signé un contrat en 2018, PCO quitte l’aventure ROH au moment où l’avenir de la promotion est incertain. Celui de PCO est toutefois assuré.

9-RDS et la lutte : c’est fini

Après avoir ramené la lutte à leur antenne en 2017, avec ROH et IWS, la pandémie aura eu raison de l’excellente équipe formée de Ben Cossette, Stéphane Morneau et JF Kelly.

10-La saga Lutte Académie de Jacques Rougeau

Ce projet, car ce n’est rien d’autre que ça en ce moment, aura fait parler en 2021, pas nécessairement pour les bonnes raisons.

Mentions honorables: Dark Order et 2point0 s’affrontent à AEW; Raymond Rougeau élu maire de Rawdon; Le succès du spectacle de lutte de la Prise de l’Ours; Le variant Omnicron annule l’événement de la WWE à Laval; Marc Blondin et Handsome JF animent les PPV d’Impact en français; Le retour de la lutte au Quai en fête de Bécancour après 16 mois; la ICW ne produit aucun événement pour la première fois en 30 ans.

Gagnants antérieurs :

2004 Invasion américaine et canadienne; 2005 Année remarquable pour Kevin Steen; 2006 ALF première promotion féminine au Québec; 2007 Kevin Steen et El Generico signent avec ROH; 2008 Kevin Steen et El Generico remportent les titres par équipe de ROH; 2009 Mad Dog Vachon intronisé au Panthéon des Sports du Québec; Le décès d’Édouard Carpentier; 2011 Kevin Steen fait un retour controversé à ROH; 2012 WWE Raw revient à Montréal après six ans; 2013 El Generico (Sami Zayn) signe avec la WWE et fait ses débuts pour la WWE à Montréal; 2014 Kevin Steen (Owens) signe avec la WWE; 2015 Kevin Owens fait des débuts fracassants à la WWE; 2016 Kevin Owens gagne le titre Universel pour conclure toute une année; 2017 La lutte de retour à la télévision en français au Québec; 2018 PCO ressuscite sa carrière et signe un contrat avec Ring of Honor; 2019 PCO couronné d’or; 2020 Pat Patterson et plusieurs autres Québécois décèdent.

Prix-Hommage

Jos Leduc

Gagnants antérieurs :

2006 Paul Leduc; 2007 Gino Brito; 2008 Rick Martel; 2009 Maurice et Paul Vachon; 2010 Jacques Rougeau Sr.; 2011 Pat Patterson; 2012 Raymond Rougeau; 2013 Ronnie Garvin; 2014 Jacques Rougeau Jr.; 2015 Frenchy Martin; 2016 Yvon Robert; 2017 Eddy Creatchman; 2018 Stan Stasiak; 2019 Dino Bravo; 2020 Johnny Rougeau.

Temple de la renommée de la lutte indépendante au Québec

Comme vous le savez, il est très difficile de comparer les époques. Qui a eu une meilleure carrière entre un lutteur qui faisait les préliminaires à la télévision dans les années 1980 et au Forum devant 15 000 personnes et un lutteur qui a dominé le circuit indépendant québécois depuis 20 ans devant des foules de 300 personnes.

Pour pallier à cette réalité, j’ai décidé l’an dernier d’ajouter une aile au temple de la renommée que j’ai créé initialement en 2005. Cette aile est celle de la lutte indépendante

au Québec, ce circuit qui a débuté dans sa forme actuelle il y a 30 ans, soit en décembre 1990 avec la création de l’ICW. Il est important d’honorer les différents artisans d’une scène qui regagne en popularité. C’est donc en prenant en compte leurs accomplissements de 1990 à aujourd’hui que les personnalités ont été sélectionnées.

Classe de 2022

Brick Crawford

Ayant aussi lutté sous le nom du « Trappeur » Nelson Veilleux, son vrai nom, Brick a débuté au milieu des années 1980 pour Lutte Internationale. Entraîné par Édouard Carpentier, il a fait quelques matchs pour la WWF lorsqu’elle était au Canada, puis est parti vers les Maritimes où sa carrière a vraiment débuté. Il a ensuite fait équipe avec Carl Ouellet, en Europe et en Afrique du Sud, sous le nom de Double Trouble, avant de revenir au Québec lorsque Ouellet a quitté pour la WWF. Sur le circuit indépendant québécois, il a connu beaucoup de succès entre autres à la CCW de Québec. Un vrai gentleman, Crawford a lutté pour à peu près toutes les promotions de lutte d’importance au Québec. Solide lutteur, son match contre AJ Styles à Saint-Hyacinthe en 2004 avait été l’un des meilleurs cette année-là. Il a pris sa retraite à la fin des années 2000.

Réjean Désaulniers

Lutteur dans les années 70 et 80, c’est comme promoteur qu’il a fait sa marque sur le circuit indépendant. Il a fondé la FCL à Sorel avec Richard Charland et Eddy Creatchman au début des années 1990, avant de déménager la promotion à Shawinigan. Il en est resté le promoteur pendant environ 20 ans avant de vendre à un de ses élèves. Il a aussi eu une école de lutte à Shawinigan, de laquelle plusieurs lutteurs de la Mauricie sont sortis. Un promoteur honnête qui a longtemps été synonyme de lutte en Mauricie.

Frank Blues

En 1986, trois gars de Joliette, François Poirier, mieux connu sous le nom de lutteur de Frank Blues, Éric Jalette et Phil Bélanger ouvrent une organisation de lutte dans leur patelin. D’abord connue comme la AWA, elle devient en 1992 Lutte Lanaudière. Elle adoptera finalement le nom de la NCW en 1996 et déménagera ses pénates à Montréal, tout en présentant des spectacles un peu partout en province. Bien qu’il n’y soit plus impliqué, la NCW, berceau entre autres des Franky the Mobster, Matt Lee et Jeff Parker, est encore active aujourd’hui. Un des bons lutteurs indépendants de son époque, Blues a remporté le titre Québécois de la NCW, ainsi que le titre par équipe, tous les deux à quatre reprises. Il est l’un des pères fondateurs du circuit indépendant québécois.

Voici la liste de ceux et celles qui ont été admis en 2021 :

· Sami Zayn

· Sunny War Cloud

· Ludger Proulx

· Franky the Mobster

· Serge Proulx

· Chakal

· Bertrand Hébert

· Marc Blondin

· Marc le Grizzly

· Jake Matthews

· Dru Onyx

· Kevin Owens

· PCO

· Jacques Rougeau Jr.

· Paul Leduc

· LuFisto

· Gino Brito

· Eddy Creatchman

· Richard Charland

Qu’est-ce que 2022 nous réserve?

Plusieurs personnalités ont terminé à quelques votes près d’être intronisées et seront donc considérées comme les favorites pour 2022.

Il s’agit des promoteurs Henri Dostie et Manny Eleftheriou, ainsi que des lutteurs Sexxxy Eddy et les frères Rolland (Martin et Serge).

Crédit photo : Impact Wrestling