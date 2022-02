Les meilleures recrues à la mi-saison

La présentation du match des étoiles est un bon moment pour faire un bilan de mi-saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Si Trevor Zegras en a mis plein la vue au concours d’habiletés, vendredi, il n’est pas le seul joueur de première année à se démarquer en 2021-2022.

Voici sept candidats qui pourraient mettre la main sur le convoité trophée Calder, remis à la recrue par excellence, au terme de la campagne.

Trevor Zegras – Ducks d’Anaheim

À tout seigneur, tout honneur. Avec les yeux bandés ou en se servant de son bâton pour jouer à la crosse, Zegras est sans doute le hockeyeur le plus spectaculaire cette saison.

Bien qu’il soit maintenant un habitué des faits saillants, l’impact du joueur de centre est aussi visible sur la feuille de pointage, lui qui est deuxième parmi les recrues avec 32 points.

ZEGRAS -

Lucas Raymond – Red Wings de Detroit

Le seul joueur devançant Zegras pour les points chez les petits nouveaux : Lucas Raymond. L’ailier des Red Wings a amassé 11 buts et 24 mentions d’aide pour 35 points en 47 rencontres.

Le Suédois a aussi un talent certain pour les jeux spectaculaires, et les Wings seraient plus loin dans la course aux éliminatoires sans lui.

Moritz Seider – Red Wings de Detroit

Cela s’applique aussi à Moritz Seider, qui est le meilleur défenseur recrue jusqu’ici. Il mène d’ailleurs tous les joueurs de première année avec 25 mentions d’aide.

Le solide Allemand de 6 pi 4 po est ce qu’on a vu de plus beau à la ligne bleue de Detroit depuis belle lurette.

Anton Lundell – Panthers de la Floride

Lundell a fait son apparition dans la conversation en janvier, après un mois de 17 points. Il s’est d’ailleurs fait complice de cinq réussites dans une seule rencontre, le 31 janvier.

Après trois belles saisons en Finlande, le joueur de 20 ans est prêt à dominer la LNH.

Michael Bunting – Maple Leafs de Toronto

À 26 ans, Michael Bunting est un autre invité-surprise. L’ailier gauche a montré qu’il était capable d’évoluer sur les meilleurs trios à Toronto et il s’en sort plutôt bien avec 29 points en 42 parties.

Alex Nedeljkovic – Red Wings de Detroit

Également âgé de 26 ans, la limite pour une recrue, le gardien Alex Nedeljkovic a été finaliste au trophée Calder l’an dernier, en tant que membre des Hurricanes de la Caroline.

Chez les Red Wings, l’Américain doit éponger les dégâts et il fait ce qu’il peut avec une fiche de 13-13-5, une moyenne de buts alloués de 2,90 et un taux d’efficacité de ,911.

Tanner Jeannot – Predators de Nashville

Avant le début de la saison, l’entraîneur John Hynes se demandait encore ce qu’il ferait de Tanner Jeannot, qui s’était fait remarquer en fin de saison 2020-2021.

L’attaquant remplit à merveille son rôle hybride d’agitateur et de franc-tireur, lui qui mène les recrues avec 14 buts et qui vient au quatrième rang du circuit Bettman avec 80 minutes de pénalité.