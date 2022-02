La fête malgré le froid et la déception

La maman de Laurie Blouin était déçue de la voir au pied du podium, samedi soir, après une troisième descente qu’elle jugeait « impeccable ». Mais malgré le résultat, Martine Collin ne cessait de répéter à quel point elle était fière de sa fille, quelques minutes après la confirmation de son quatrième rang.

« On ne peut rien y changer, c’est un sport jugé, a relevé Mme Collin. Mais pour moi, elle a fait une performance incroyable. Des fois, ça se joue sur de mini erreurs qui font perdre des centièmes de points. Pour elle, ce n’est pas la position idéale, mais elle va se reprendre, j’en suis sûre. »

Martine Collin faisait partie de la quarantaine de proches et d’amis de la planchiste qui avaient bravé les -20 degrés ambiants afin d’assister ensemble à la finale du slopestyle féminin, au parc des Fondateurs de Stoneham, près de Québec.

Avec l’espoir, bien sûr, de voir Blouin rééditer, voire améliorer, sa performance d’il y a quatre ans, lorsqu’elle avait décroché la médaille d’argent.

Bon nombre d’entre eux avaient enfilé par-dessus leur manteau un t-shirt blanc sur lequel était imprimé le visage de Blouin et l’inscription Team Laurie » (« Équipe Laurie »). Une chaufferette et un foyer avaient été installés afin de réchauffer les plus frileux.

Sur du country

Mais il fallait plus qu’un mercure bien au-dessous de zéro pour refroidir la foule partisane.

À chacune des trois descentes de la planchiste de 25 ans, Man! I feel like a woman!, un tube de Shania Twain, résonnait dans les haut-parleurs. Plusieurs amies de Blouin en profitaient alors pour exécuter des pas de danse en ligne devant l’écran.

« [Laurie et moi], on aime beaucoup le country et la danse en ligne, a raconté Lisa Lamarre, une amie d’enfance de Blouin. On a déjà pris des cours, on aime beaucoup aller au festival de Saint-Tite et dans des rodéos. »

L’excitation était à son comble lors de l’ultime descente de la finale, alors que chacune des figures de l’athlète de Stoneham était saluée par des cris et des sauts.

Et même si la déception était évidemment grande quand le chiffre « 4 » est apparu aux côtés du nom de Blouin, sa mère croit que ce n’est que partie remise.

« Elle va continuer de forcer, elle ne lâchera pas, estime Mme Collin. On serait encore plus heureux avec un podium [samedi], mais il lui reste le big air. »

« Peu importe le résultat, c’est l’or dans notre cœur. On l’aime et on est fier d’elle », ajoute Lisa Lamarre.