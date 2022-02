Curling double mixte: le Canada peut encore rêver à une médaille

Avec un dossier de 4-2 jusqu’à maintenant dans le tournoi à la ronde, le Canada s’est rapproché du carré d’as, samedi, et d’une possible médaille en curling double mixte.

L’équipe formée de Rachel Homan et John Morris a notamment obtenu une importante victoire contre les États-Unis (3-3), par le pointage de 7 à 2.

La compétition se poursuit dimanche avec trois autres matchs pour la paire canadienne, contre la République tchèque, l’Australie et l’Italie. Invaincue en six parties, la formation italienne est déjà assurée de se qualifier pour les demi-finales regroupant le top 4. La Suède (5-2) suit au classement tandis que la Grande-Bretagne (4-2) a une fiche similaire au Canada. La Norvège demeure dans le coup avec un dossier de 3-3.

Avant de s’imposer contre les États-Unis, Homan et Morris ont perdu 6 à 2 face à la paire suédoise, samedi.

Courte piste: disqualification en finale du relais mixte

Par ailleurs, l’équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste est passée bien près de remporter une médaille de bronze à la première finale olympique de l’histoire au relais mixte, sauf qu’une disqualification l’a exclue du podium.

Florence Brunelle, Kim Boutin, Steven Dubois et Jordan Pierre-Gilles ont été disqualifiés après que Brunelle ait accroché une adversaire hongroise par l’arrière à la sortie d’un virage avec sept tours à faire. Boutin a rapidement réagi en tendant un bras pour faire la touche de l’échange avec sa coéquipière et demeurer en troisième place.

Les Canadiens ont été les troisièmes à franchir la ligne d’arrivée, sauf qu’ils ont été sortis du podium après l’analyse de la reprise vidéo. Pascal Dion et Courtney Sarault avaient patiné pour les représentants de l’unifolié durant la ronde préliminaire.

La médaille d’or est allée à la Chine devant l’Italie et... la Hongrie.

Aux épreuves individuelles, tous les Québécois ont passé haut la main la ronde des qualifications. Au 500 mètres féminin, Brunelle, Boutin et Alyson Charles ont aisément terminé dans les deux premières de leur vague. Les patineuses seront de retour sur la glace lundi.

Pierre-Gilles et Dion ont eux aussi passé la ronde des qualifications avec succès au 1000m, sauf que cela a été un peu plus ardu que leurs coéquipières. Pierre-Gilles a occupé le deuxième rang tout au long de l’épreuve et il a réussi à contenir la montée du Russe Semen Elistratov dans la dernière ligne droite. La photo d’arrivée a été nécessaire pour départager lequel des deux avait franchi la ligne en premier et c’est finalement le Québécois qui s’est imposé par 10 millièmes de seconde.

Quant à Dion, il mené sa course pendant un bon moment. Avec un tour à faire, alors qu’il était au deuxième rang, le Montréalais a eu un accrochage avec un adversaire à l’entrée du dernier virage, mais il a pu conserver son équilibre et terminer deuxième, ce qui lui a assuré son billet pour la prochaine ronde qui aura également lieu lundi.