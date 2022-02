LNH: place au concours d'habiletés

C'est ce soir que sera présenté le concours d'habiletés de la Ligue nationale de hockey, dans le cadre du Match des étoiles, à Las Vegas.

L'événement sera présenté à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h.

Les étoiles de la LNH participeront à sept compétitions, dont celle du patineur le plus rapide, du tir le plus puissant et du tir le plus précis. De plus, les athlètes participeront à un concours d'échappées et les gardiens, eux, pourront démontrer toute l'étendue de leur talent dans une compétition d'arrêts.

Et il y aura deux ajouts à la soirée dans des compétitions qui mettront de l'avant la ville-hôte, Las Vegas. Lors de la première, les joueurs devront te diriger cinq rondelles le plus rapidement possible sur des cibles près des fontaines du Bellagio. L'attaquant des Canadiens de Montréal Nick Suzuki participera à cette épreuve.

Puis, lors de la deuxième, les athlètes dirigeront des rondelles vers des cartes géantes pour tenter de faire 21 le plus rapidement possible, comme au Black Jack.