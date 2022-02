Le Rocket s’incline devant Alexander Holtz

Le jeune attaquant Alexander Holtz a donné des maux de tête à la défensive du Rocket de Laval pour un deuxième match consécutif, cette fois en inscrivant le filet décisif en prolongation pour permettre aux Comets de l’emporter 3 à 2, vendredi, à Utica.

Le Suédois a fait un copier-coller de sa performance de mercredi avec un but et une mention d’aide. Ce fut toutefois dans une cause gagnante cette fois-ci, alors qu’Holtz n’a pas perdu de temps en enfilant l’aiguille après seulement 21 secondes en période supplémentaire.

A.J. Greer a donné le ton pour les Comets en marquant deux fois en fin de premier engagement. Le Québécois a inscrit de façon semblable ses buts, profitant chaque fois de l’absence d’un couvreur devant lui en contre-attaque pour battre Kevin Poulin d’un bon lancer.

Le Rocket a été en mesure de récolter un point au classement en effectuant une courte remontée. Les défenseurs ont sonné la charge, Tory Dello le premier, lui qui a touché la cible d’un tir précis dans la partie supérieure.

Complice de Dello, l’arrière Corey Schueneman a nivelé le pointage avec un lancer tout aussi parfait, alors que la vue d’Akira Schmid était bloquée par plusieurs patineurs. Ce dernier a effectué 20 arrêts, tandis que Poulin a bloqué 32 des 35 tirs auxquels il a fait face.

Le club-école du Canadien de Montréal se déplacera désormais vers Belleville pour se mesurer aux Senators, samedi soir.