À un peu plus d'une semaine du Super Bowl, qui opposera les Bengals de Cincinnati aux Rams de Los Angeles le 13 février, on trouve déjà plus de 70 offres de paris sur le site de Mise-o-jeu en vue de l'événement.

De tous ces paris possibles, quel est le plus intéressant à prendre?

Les spécialistes de l'émission «Gages-tu?», présentée par Mise-o-jeu, ont offert leurs suggestions à ce sujet.

