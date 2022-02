Erik Bazinyan et Steven Butler de retour en action très bientôt

Les boxeurs Erik Bazinyan et Steven Butler disputeront leur prochain combat à l’occasion d’un gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) prévu le 3 mars au Casino de Montréal, a annoncé le promoteur vendredi.

Dans le duel principal de la soirée, Bazinyan (26-0-0, 20 K.-O.) affrontera Reinaldo Paniagua (17-1-0, 16 K.-O.) avec le titre NABF des poids super-moyens à l’enjeu. Pour sa part, Butler (28-3-1, 24 K.-O.) se mesurera à Hector Manuel Zepeda (20-3-0, 6 K.-O).

Aussi, il ne faut pas s’attendre assurément à une partie de plaisir pour les deux protégés de la compagnie. Actuellement classé au septième rang mondial par la WBA, au huitième de la WBO et au 16e de la WBC, Bazinyan souhaite poursuivre son ascension dans les classements mondiaux. Son prochain adversaire a été judicieusement choisi par l'équipe de Marc Ramsay, qui veut mettre à l’épreuve son pugiliste afin de l’outiller pour les grands défis que lui proposera l’année 2022.

«Paniagua, avec son impressionnante série de K.-O., sera un bon test pour Erik, mais il nous permettra surtout d’évaluer la façon dont il réagit face à un dur cogneur qui souhaite aussi poursuivre son ascension dans les classements mondiaux. Ce duel représente donc un défi plus qu’intéressant pour débuter l’année 2022 qui s’annonce remplie de grands défis pour Bazinyan», a expliqué le directeur général d’EOTTM, Antonin Décarie, par voie de communiqué.

Quant à Butler, il aura un rival ayant croisé le fer avec l’ex-champion du monde Carlos Molina et Sebastian Fundora. «Je veux revenir au sommet et pour y arriver, je sais que je dois passer le K.-O. à des boxeurs comme Zepeda. Mon équipe et moi avons mis tous les efforts nécessaires lors du camp d’entraînement», a-t-il mentionné.

La carte proposera évidemment d’autres combats durant cet événement prévu dans la série du 10e anniversaire d’EOTTM. Les espoirs québécois Christopher Guerrero, Hamza Khabbaz, Martine Vallières-Bisson et Jean-Gardy François grimperont également dans l’arène.