Courte piste: 30 ans d’histoire et... 33 médailles olympiques

Le patinage de vitesse courte piste a été intégré au programme officiel des Jeux olympiques d’hiver en 1992, à Albertville. Depuis, le Canada a toujours remporté au moins trois médailles à chacune des éditions pour un total de 33 podiums. La suite de l'histoire est maintenant sur le point de s'écrire à Pékin.

Avec Marc Gagnon, Charles Hamelin et François-Louis Tremblay en tête, les Québécois ont été au cœur de la tradition d’excellence dans cette discipline.

«Il suffit de suivre le processus et faire ce qu’on a à faire au bon moment, puis de belles choses vont arriver, projetait Charles Hamelin dans une entrevue publiée par Sportcom, avant de partir pour la Chine. Quand il y a un obstacle qui se dresse en face de nous, on le traverse tous ensemble en tant qu’équipe. Nous sommes tous sur la même page et c’est dans cette optique qu’on va à Pékin.»

Après la cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle Hamelin a porté le drapeau en compagnie de la hockeyeuse Marie-Philip Poulin, vendredi, le moment de performer est maintenant arrivé pour l'équipe de patinage de vitesse courte piste. Les premières médailles seront à l’enjeu dès samedi avec la présentation de la finale au relais mixte, une nouvelle épreuve. Cette course de 2000 mètres mise sur deux femmes et deux hommes par équipe.

Pour l’ensemble des Jeux, le Canada sera aussi représenté aux relais 3000 m féminin et 5000 m masculin. Dans chacune des épreuves individuelles (500 m, 1000 m et 1500 m), le nombre maximal de trois patineurs est atteint par l’équipe canadienne, à l’exception du 1000 m chez les hommes où seulement deux places ont été acquises. Bref, beaucoup d’action en perspective au cours des deux prochaines semaines alors qu'Hamelin et Kim Boutin pourraient fracasser des records.

Malgré la riche histoire du Canada en patinage de vitesse courte piste, la Québécoise Florence Brunelle marquera déjà ces Jeux de Pékin en devenant, à 18 ans, la plus jeune représentante canadienne en patinage de vitesse courte piste.

«C’est spécial d’être parmi les plus jeunes Canadiennes à participer aux Jeux olympiques d’hiver ainsi que dans mon sport, a avoué Brunelle, dans un communiqué transmis par Patinage de vitesse Canada. Je suis super contente et reconnaissante.»

Neuf fois sur la plus haute marche

Des 33 médailles remportées par le Canada en patinage de vitesse courte piste, neuf sont en or, 12 en argent et 12 en bronze. Il est bon de rappeler les deux triomphes individuels de Charles Hamelin (500 m à Vancouver, 1500 m à Sotchi), mais aussi ceux d’Annie Perreault (500 m à Nagano), de Marc Gagnon (500 m à Salt Lake City) et de Samuel Girard (1000 m à Pyeongchang).

Le relais masculin s’est par ailleurs imposé à trois reprises (Nagano, Salt Lake City, Vancouver) après la conquête initiale chez les femmes à Albertville, grâce aux Québécoises Annie Perreault, Sylvie Daigle, Nathalie Lambert et Angela Cutrone.

Médailles du Canada (en patinage de vitesse courte piste) au fil des Jeux olympiques:

Albertville (1992) - 3

Lillehammer (1994) - 3

Nagano (1998) - 4

Salt Lake City (2002) - 6

Turin (2006) - 4

Vancouver (2010) - 5

Sotchi (2014) - 3

Pyeongchang (2018) - 5

Les plus grands médaillés canadiens dans cette discipline:

Marc Gagnon - 5

Charles Hamelin - 5

François-Louis Tremblay - 5

*Chez les femmes, la Québécoise Tania Vicent est celle qui compte la plus impressionnante récolte avec quatre médailles olympiques, toutes obtenues au relais, entre 1998 et 2010.