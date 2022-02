Les déclarations du commissaire de la LNH, Gary Bettman, au sujet de la possibilité de voir Montréal perdre la tenue du repêchage 2022 en juillet prochain ont de quoi inquiéter, selon plusieurs observateurs.

Bettman a indiqué, vendredi, que le plan de la Ligue est toujours de tenir l'événement dans la métropole québécoise, mais que les mesures sanitaires resserrées au Québec et au Canada depuis la montée du variant Omicron préoccupent grandement ses décideurs. La LNH veut que le public puisse assister au repêchage et dans les conditions actuelles, il serait impossible de le faire au Centre Bell. Et Bettman n'a pas hésité à avancer que l'événement puisse carrément être tenu ailleurs.

Les choses ont le temps de changer à ce chapitre d'ici juillet, mais en attendant, l'incertitude demeure. Et la LNH aura besoin de garanties avant ça.

«Je ne serais pas surpris que d'ici six semaines, la Ligue nationale soit forcée de le faire (déplacer le repêchage), parce que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de gros changements annoncés au Québec dans ces six semaines», a déploré Renaud Lavoie, vendredi soir, à «l'Après-match».

«On (Bettman) a voulu épauler Geoff Molson et le Canadien de Montréal, et mettre une pression sur les gouvernements québécois et canadien», a ensuite souligné Louis Jean, qui estime toutefois que «c'est à peu près réglé» et que le repêchage risque fort d'avoir lieu ailleurs.

«C'est excessivement préoccupant et c'est aussi un message très clair», a résumé notre journaliste.

Voyez la discussion en vidéo principale.