Une performance digne du match des étoiles de VanVleet

Sélectionné pour participer au match des étoiles de la NBA, le joueur des Raptors Fred VanVleet a livré une performance à la hauteur de sa nomination en permettant aux siens de battre les Bulls de Chicago 127 à 120 en prolongation, jeudi, à Toronto.

Les deux équipes ont été nez à nez pendant toute la rencontre. Alors que les secondes s’égrainaient et que l’équipe locale tirait de l’arrière, Scottie Barnes a récupéré un rebond de VanVleet et a nivelé la marque 114 à 114 sur un deuxième effort.

En période supplémentaire, OG Anunoby a réussi deux tirs du centre-ville pour donner le ton, et les Raptors n’ont plus regardé derrière.

VanVleet a conclu sa soirée de travail avec 21 points, quatre rebonds et neuf mentions d’aide, une récolte très semblable aux moyennes qui lui ont permis d’être invité à la partie des étoiles. Pascal Siakam a aussi été très utile avec 25 points, 13 rebonds et sept passes.

Le Québécois Chris Boucher a été le remplaçant le plus utilisé par Nick Nurse et il a donné raison à son entraîneur-chef en réalisant un double-double de 16 points et 10 rebonds.

Une première invitation

VanVleet, le meneur de jeu des Raptors, fera partie des réservistes de l’Association de l’Est, formation menée par le capitaine Kevin Durant. DeMar DeRozan, Trae Young, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid complètent cet alignement partant.

À sa sixième saison dans la NBA, toutes avec les Raptors, VanVleet connait les meilleurs moments de sa carrière et est en voie d’établir des sommets personnels dans la plupart des catégories offensives. Son histoire est d’autant plus spéciale quand on se rappelle qu’il n’a jamais été repêché par une formation de la NBA.

Du côté de l’Association de l’Ouest, le capitaine LeBron James sera notamment accompagné de Stephen Curry, Ja Morant, Andrew Wiggins et Nikola Jokic, qui ont obtenu le plus grand nombre de votes des amateurs.

Les 30 entraîneurs-chefs de la NBA ont sélectionné les 14 remplaçants du match des étoiles.

La rencontre aura lieu le 20 février prochain, au Rocket Mortage FieldHouse de Cleveland.