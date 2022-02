Trevor Timmins sur le point de revenir?

Trevor Timmins pourrait-il être bientôt de retour dans la LNH?

Son bon ami et directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, a confirmé à Jean-Charles Lajoie jeudi qu'il n'a aucun doute que l'ancien responsable du repêchage des Canadiens travaillera pour une autre formation du circuit Bettman dans un avenir rapproché.

«Trevor a une bonne réputation dans le monde du recrutement. J'ai travaillé avec Trevor à Montréal. C'est une bonne personne. Je serais énormément surpris qu'il ne se trouve pas du travail. Peut-être que son rôle sera différent que celui qu'il occupait à Montréal, mais je pense qu'il va trouver du travail dans le futur avec une organisation. J'ai beaucoup de respect pour Trevor Timmins. Je lui ai parlé lorsqu'il s'est fait remercier par les Canadiens et je lui ai offert de venir voir tous nos matchs à Ottawa s'il voulait juste regarder du hockey. Ce n'est pas facile de se faire mettre à la porte.»

Le directeur général des Sénateurs a également démontré beaucoup de compassion envers ce que peut vivre Dominique Ducharme cette saison. Selon lui, D.J. Smith est passé par les mêmes moments difficiles avec les Sénateurs.

«L'emploi le plus difficile au Québec est d'être l'entraîneur des Canadiens de Montréal. Il faut toujours donner du crédit au coureur. Il a fait du très bon travail l'an dernier pour amener l'équipe en finale. Son équipe est différente cette année. C'est le cas pour nous aussi à Ottawa. J'aimerais ça pouvoir donner à mon entraîneur une équipe en santé, mais malheureusement ce n'est pas le cas.»

Celui qui est en train de reconstruire les Sénateurs a expliqué les motifs qui avaient mené à cette décision, il y a quelques années, tout en rappelant aux partisans qu'il faudra beaucoup de patience si jamais les Canadiens décidaient de faire la même chose.

«Dans les années précédentes, on faisait les séries une saison sur deux. Moi et le propriétaire, on a pris la décision de bâtir les fondations d'une équipe qui pourrait faire les séries à toutes les années pendant dix ans. On pense qu'on est dans ce processus-là. On savait que ce ne serait pas trop plaisant au début, mais on voit que le fruit de notre travail est en train de se développer, en ce moment, avec tous nos bons jeunes joueurs.»

En ce qui concerne les Sénateurs, Dorion n'a qu'un souhait qu'il veut voir se réaliser d'ici la fin de la saison.

«On pourrait dire qu'on aimerait être plus haut au classement, mais on voit de bonnes choses de notre équipe. On espère continuer dans la même direction et gagner plus de matchs. On a eu beaucoup de blessures cette année. J'aimerais ça voir notre équipe en santé. On est une équipe jeune, on est une équipe qui patine et on est une équipe qui travaille. Juste pour un mois, j'aimerais voir notre équipe sans aucune blessure pour voir les dommages qu'on pourrait faire.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.