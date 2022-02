JO: les Canadiennes écrasent les Suisses

Grâce à quatre joueuses ayant réalisé chacune un doublé, le Canada a écrasé la Suisse en vertu d’une victoire sans appel de 12 à 1 au tour préliminaire du tournoi olympique de hockey féminin à Pékin, jeudi.

Sans surprise, les représentantes de l’unifolié ont dominé leurs rivales. Elles ont eu le dessus 70 à 15 au chapitre des tirs au but, égalant ainsi un record d’équipe établi le 16 février 2002 contre la Suède pour le plus grand nombre de tirs en un match aux Jeux olympiques.

Sarah Fillier a rapidement ouvert la marque, permettant à sa formation de conclure la première période avec une avance de 3 à 0. En plus de l’Ontarienne, Laura Stacey, Natalie Spooner et Blayre Turnbull ont enfilé l’aiguille à deux reprises. Claire Thompson, qui est devenue la quatrième Canadienne de l’histoire à obtenir quatre aides dans un duel olympique, Rebecca Johnston, Erin Ambrose et Ashton Bell ont été les autres marqueuses du pays. Marie-Philip Poulin s’est contentée d’une aide.

La gardienne Anne-Renée Desbiens a bien performé, notamment durant la deuxième période, en réalisant un arrêt spectaculaire pendant que le Canada a ajouté cinq buts.

«Nous avons fait plusieurs belles choses dans ce match. Offensivement, nous avons été sans complexe dans toutes les situations. Nous avons suivi nos systèmes et concepts et ç’a bien été. C’était plaisant de voir certaines de nos jeunes marquer leur premier but sur la scène olympique. En début de match, tout le monde avait hâte d’avoir une ou deux présences sur la glace, et ensuite, chaque joueuse, y compris les recrues, a pris son élan», a expliqué le pilote des gagnantes, Troy Ryan, sur le site de Hockey Canada.

Daoust blessée

Par ailleurs, l’attaquante Mélodie Daoust a dû quitter la glace à cause d’une blessure à l’épaule au deuxième tiers. En patinant avec la rondelle, elle a encaissé un coup de l’arrière Sarah Forster. Visiblement ennuyée par une douleur au bras droit, elle a retraité au vestiaire et la fédération nationale n’a pas dévoilé davantage de détails concernant son état de santé.

Lara Stalder a permis aux perdantes d’éviter le blanchissage. Lors du prochain match du groupe A, le Canada croisera le fer avec la Finlande vendredi soir.