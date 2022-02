Pas de match des étoiles pour Alexander Ovechkin

Les Capitals de Washington ont indiqué mercredi que l’attaquant Alexander Ovechkin a dû se conformer au protocole COVID-19 de la Ligue nationale de hockey (LNH) et qu’il ne pourra ainsi prendre part aux célébrations du match des étoiles, ce week-end.

Le Russe a été déclaré positif au coronavirus, ce qui l’empêchera d’abord d’affronter les Oilers d’Edmonton en soirée. De plus, il sera dans l’impossibilité d’être le capitaine de la formation de la section Métropolitaine à la partie des étoiles, samedi.

Ovechkin devait prendre part à sa huitième classique de mi-saison. La LNH n’a pas encore nommé son remplaçant, mais les Capitals seront au moins représentés par Evgeny Kuznetsov, délégué pour suppléer le défenseur des Rangers de New York Adam Fox, blessé.

L’ailier gauche de 36 ans est parmi les meneurs de la ligue pour les buts (29) et les points (58) cette saison. Dans la course au trophée Maurice-Richard, il n’est devancé que par Chris Kreider (33 buts) et Leon Draisaitl (31).