NFL: une nouvelle ère à Washington

L’équipe de football de Washington évoluant dans la NFL utilise désormais le nom des Commanders, a-t-elle révélé mercredi.

Le club avait délaissé l’appellation «Redskins», jugée offensante à l’égard des Premières Nations, pour disputer les deux dernières campagnes sans nom officiel. À l’époque, plusieurs commanditaires avaient menacé de mettre fin à leur association avec l’organisation si elle gardait son nom.

Crédit photo : AFP

Le mois dernier, elle avait exprimé son intention d’annoncer sa nouvelle identité au début février, tout en dévoilant la liste des noms qui avaient été choisis comme finalistes.

Le nom «Commanders» a ainsi été préféré à ceux des Defenders, des Red Hogs, de l’Armada, des Presidents et de la Brigade.

Au site The Athletic, le président de la formation, Jason Wright, a mentionné que l’objectif était de privilégier un nom ayant un fort potentiel en termes d’adhésion durable par les partisans.

«Il y a un besoin de préserver le côté historique de cette concession fondée en 1932, et ce, de façon à unir tout le monde, mais pas nécessairement complètement nouvelle», a-t-il déclaré en insistant sur l’importance d’un choix permettant de rejoindre toutes les générations et de mettre en valeur la capitale américaine.

Les Commanders ont également dévoilé leur nouveau logo, qui ne déstabilisera pas trop les amateurs du club. En effet, l’organisation a décidé d’y aller dans la simplicité avec un «W», ce qui était également le cas lors des deux dernières saisons. Elle a toutefois changé la police et les couleurs de la lettre. Deux logos secondaires ont aussi été présentés. La formation du circuit Goodell aura de nouveaux uniformes, dont les principales couleurs resteront bourgogne et or.

En 2021, Washington a pris le troisième rang de la section Est de l’Association nationale de la NFL avec une fiche de 7-10. Le club de la capitale américaine ne s’est pas qualifié pour les éliminatoires à six reprises au cours des sept dernières campagnes.