NFL : être payé pour perdre, une pratique courante?

En déposant une poursuite contre la NFL et trois de ses équipes pour des pratiques d’embauche jugées racistes, l’entraîneur-chef Brian Flores a également révélé que le propriétaire des Dolphins de Miami, Stephen Ross, lui avait offert une somme d’argent pour perdre délibérément.

Dans le document légal que ses avocats ont déposé au tribunal de New York, mardi, il est indiqué que l’homme de 40 ans s’était fait promettre 100 000 $ pour chaque défaite de la saison 2019. Le propriétaire aurait souhaité que son équipe obtienne un rang favorable au repêchage suivant cette campagne.

Quand cette affaire s’est mise à faire du bruit sur les réseaux sociaux, l’ancien entraîneur-chef des Browns de Cleveland Hue Jackson a laissé sous-entendre que la pratique de verser une somme pour un revers faisant partie des mœurs durant son passage avec l’organisation de l’Ohio.

À un message sur Twitter qui affirmait que le propriétaire des Browns, Jimmy Haslam, n’offrait certainement pas 100 000 $ à Jackson pour des défaites, le pilote a répondu : «fais-moi confiance, il s’agissait d’une bonne somme».

Plus tard dans la soirée de mardi, la directrice de la Fondation Hue Jackson, Kimberly Diemert, a affirmé qu’elle avait des preuves que les Browns avaient offert des bonis en argent aux membres de leur état-major pour les défaites encaissées. Elle a aussi clamé que le commissaire Roger Goodell était au courant de cette pratique.

Jackson a été à la barre des Browns pendant les campagnes 2016 et 2017, lors desquelles l’équipe a maintenu des fiches de 1-15 et de 0-16. En vertu de ces piètres dossiers, l’organisation de Cleveland a obtenu les premiers choix au total des encans de 2017 et de 2018. Avec ceux-ci, elle a mis la main sur l’ailier défensif Myles Garrett et le quart-arrière Baker Mayfield.