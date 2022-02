Les six intouchables des Canadiens

Jeff Gorton et Kent Hughes n’ont toujours pas dévoilé leur plan exact en ce qui a trait à la façon dont ils souhaitent remettre les Canadiens sur les rails.

Les deux hommes n’ont cependant pas écarté la possibilité d’une reconstruction, ce qui implique évidemment de se départir de plusieurs éléments.

Mais quels seraient les joueurs qui devraient rester, dans un tel contexte?

Le journaliste du Journal de Montréal Jonathan Bernier a dévoilé ses choix mercredi, à l’occasion d’une intervention à «JiC».

«Si l’option de la reconstruction est celle préconisée, ça ne sera pas la même chose qu’en Arizona, où tous les joueurs quittent pour des choix au repêchage», a d’abord prévenu Bernier.

«Je crois plutôt que Gorton et Hughes vont y aller un peu comme Gorton l’avait fait à New York en 2018 : garder un groupe de joueurs au sein de l’équipe et rebâtir étape par étape.»

Pour le journaliste, six joueurs bien précis doivent demeurer à Montréal. Il a séparé lesdits patineurs en deux groupes : les jeunes et les vétérans.

«D’abord, chez les jeunes, je veux voir Nick Suzuki rester. Il sera ton leader en attaque et ton leader tout court pour très longtemps. Ensuite, je vois Cole Caufield, qui est ton sniper en devenir s’il peut finir par se dégêner, demeurer à Montréal. Idem pour Alexander Romanov qu’on respecte de plus en plus à travers la LNH.»

Chez les vétérans?

Jonathan Bernier a ensuite enchaîné avec son trio de vétérans «intouchables», ouvrant la marche avec Tyler Toffoli.

«C’est le complice préféré de Nick Suzuki. Depuis son retour dans la formation, Suzuki compte sept points en sept matchs, tout comme Toffoli. Et le no 73 ne gagne pas très cher.

«Josh Anderson doit aussi rester. C’est un attaquant de puissance et les joueurs de ce type ne courent pas les rues. Finalement, je considère que Brendan Gallagher fait partie des joueurs que tu dois conserver. Il n’accepte pas les demi-mesures et cadre bien dans la culture que souhaitent imposer les nouveaux dirigeants des Canadiens.»

Voyez le segment complet en vidéo principale.