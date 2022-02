Le mouvement #onveutjouer commence à prendre de l’ampleur au Québec. Initialement lancé par la structure hockey des Estacades de la Mauricie, le mouvement s’est répandu comme une traînée de poudre un peu partout en province.

«Le message est clair, on veut jouer», lance Jean-Philippe Glaude, un père de famille de la région de Trois-Rivières.

«On s’est plié aux règles l’année dernière; on a joué dehors, on a fait du toboggan. Mais là, pour le bien-être de nos enfants, il faut jouer des matchs», ajoute celui qui occupe également les fonctions de recruteur pour l’organisation des Prédateurs de Nashville.

En entrevue au balado La Dose avec Jean-Philippe Bertrand, Glaude a été en mesure de constater les effets néfastes des derniers mois.

«Quand les jeunes abanbonnes, c'est bien plus que juste le hockey. On parle de la disciplie d'avoir un horaire la fin de semaine, de voir ses amis, d'avoir une pratique le mardi et de se coucher plus tôt la veille d'un match pour être en forme. Maintenant que ça affecte tout ça, c'est ma tablette, ma PS4 et mon ordinateur.»

