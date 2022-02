Gronkowski rend hommage à Brady

Partenaire de Tom Brady pendant des années, Rob Gronkowski a rendu hommage au jeune retraité.

Le quart-arrière et l’ailier reproché ont travaillé ensemble au sein de l’unité offensive des Patriots de la Nouvelle-Angleterre de 2010 à 2018, remportant trois fois le Super Bowl. Ils ont ajouté une bague avec les Buccaneers de Tampa Bay au terme de la saison 2020.

«Tommy Boy! Cette aventure avec toi a toujours été spéciale, a écrit "Gronk" sur les médias sociaux, mercredi. Merci pour ton dévouement pour ce sport, d’avoir mis l’équipe dans la meilleure position possible toutes les années, pour tes records qui ont été battus, les Super Bowl, les souvenirs et ton amitié au cours des 12 dernières années.»

«Si tu n’impliques que 10 % de l’engagement que tu as mis dans le football dans peu importe ce que tu entreprendras, tu vas avoir énormément de succès. J’ai été témoin de ton excellence pendant des années et j’ai appris du meilleur de tous les temps. Tu es une légende et le sera toujours.»

Brady a annoncé sa retraite mardi après 22 saisons dans la NFL. Il a soulevé le trophée Vince-Lombardi sept fois.

Triple récipiendaire du titre de joueur par excellence de la NFL, il domine la ligue avec 84 520 verges par la passe, 624 touchés et 7263 relais complétés.