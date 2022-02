DeAndre Yedlin rentre au bercail

L’Inter Miami CF a fait une belle prise en mettant la main sur le défenseur DeAndre Yedlin, qui effectuera un premier retour en Major League Soccer (MLS) depuis 2014.

L’arrière droit de 28 ans s’est entendu mercredi pour quatre saisons avec le club floridien, qui détient aussi une option pour la campagne 2026. Miami a embauché Yedlin grâce au premier rang d’allocation de la MLS.

L’Américain, qui est surtout reconnu pour sa vitesse, a profité de débuts éclatants avec les Sounders de Seattle pour obtenir l’opportunité de jouer en Europe. Après avoir grimpé les échelons de l’académie du club de l’État de Washington, il a été transféré à Tottenham, dans la première ligue anglaise.

Yedlin a effectué un court passage à Sunderland avant d’être acquis par Newcastle United, où il a joué un rôle important pendant cinq saisons. Après que le temps de jeu se soit raréfié pour lui en Angleterre, il s’est tourné vers la Turquie, où il a disputé une vingtaine de rencontres avec le réputé Galatasaray. Son contrat a été racheté récemment et des rumeurs de retour au bercail ont rapidement fusé.

«Je suis emballé que nous ayons pu amener un joueur de la qualité de DeAndre à l’Inter Miami. Il est un joueur très talentueux, excitant et dynamique sur le terrain, et un gagnant d'expérience qui amènera du positif dans notre vestiaire et qui améliorera notre formation», a expliqué par voie de communiqué le directeur sportif Chris Henderson.

Le défenseur est un régulier de l’équipe nationale depuis ses débuts en 2014. Il a effectué 71 apparitions sous le maillot des États-Unis, dont les plus récentes en qualification pour la Coupe du monde de 2022.