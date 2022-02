CH: vif désaccord sur le meilleur espoir du club

Si vous aviez à publier votre classement des cinq meilleurs espoirs des Canadiens, vous opteriez pour qui?

La question a été posée mercredi aux journalistes Nicolas Cloutier et Anthony Martineau à l’occasion de leur segment à l’émission «JiC», déclenchant du même coup un vif désaccord entre les deux collègues.

Voyez le segment complet en vidéo principale.

Martineau a été le premier à se prononcer, concentrant son analyse sur son espoir numéro un, qui risque d’en faire sursauter certains.

«Le premier gars sur ma liste est Logan Mailloux. Là, j’entends déjà les gens dire "oui, mais il n’a joué que six matchs, l’échantillon est trop petit".

«D’accord, mais en regard à cet échantillon-là, Logan Mailloux a justement été l’espoir le plus dominant du CH jusqu’ici cette année. Après tout, on doit baser nos analyses sur ce qu’on voit et non sur ce qu’on n’a pu voir!»

Pour Martineau, la qualité de jeu que parvient à offrir l’arrière droitier malgré une absence de près d’un an en dit très long.

«Passer dix mois sans jouer au hockey, puis revenir au beau milieu d’une saison et dominer ses pairs autant que cela, pour moi, c’est quelque chose d’exceptionnel.»

Le journaliste a ensuite enchaîné en insistant sur les nombreuses qualités du défenseur des Knights de London, qui totalise huit points, dont trois buts en seulement six matchs cette saison.

«Si je regarde le coffre à outils global de Logan Mailloux, on parle d’un joueur au tir extrêmement lourd, un bon patineur et un gars qui est en mesure de frapper et de jouer défensivement. Mais au-delà de tout ça, et c’est ce qui me frappe le plus, la confiance qu’il affiche, honnêtement, me fait capoter. C’est inné et ça ne s’apprend pas.

«Après une absence aussi longue, de revenir et de se comporter comme un gars de 25 ans qui joue avec des adolescents de 17, ça parle beaucoup sur le talent d’un joueur. Logan Mailloux est clairement mon top 1.»

Jordan Harris, Kaiden Guhle, Sean Farrell et Jesse Ylonen ont completé, dans l’ordre, le top 5 d’Anthony Martineau.

La pole position à Guhle

Nicolas Cloutier a rapidement démontré son désaccord envers le choix numéro un de son collègue. Pour lui, Kaiden Guhle devrait être l’espoir le mieux classé.

«C’est le danger de tomber en amour parce que ça n’a aucun sens. Dans toute sa carrière, Logan Mailloux a joué 10 matchs dans la Ligue junior de l’Ontario. Antho, l’échantillon est beaucoup trop mince. Regarde Kaiden Guhle, c’est sûr qu’il va jouer dans la LNH. On ne sait pas s’il va jouer sur la 1re ou la 2e paire, mais c’est une certitude.

«Ensuite, si je place Guhle devant Jordan Harris, c’est essentiellement parce que je vois Harris comme un 4e défenseur efficace qui va bien bouger sa rondelle. Je crois que sur le plan physique, surtout, Guhle aura un impact beaucoup plus important dans la LNH.»

Le journaliste a ensuite expliqué ses autres choix. Dans l’ordre, Harris, Farrell, Mailloux et Ylonen ont meublé les autres positions de son classement.

«Après, je ne pouvais pas ignorer les prouesses offensives de Sean Farrell comme recrue dans la NCAA. Il n’a pas été choisi par hasard pour représenter les États-Unis aux Jeux olympiques. J’ai terminé mon classement avec Jesse Ylönen, il est très près de la LNH. Il a un bagage intéressant. Je dois dire que j’ai hésité longuement entre Ylönen et Joshua Roy au 5e rang. J’ai finalement opté pour une valeur un peu plus sûre, mais Joshua Roy fait certainement partie de la conversation.»

«Le jour et la nuit»

Jean-Charles Lajoie a alors senti le besoin d’intervenir. Pour lui, Jordan Harris aurait dû être en tête des deux palmarès mentionnés précédemment.

«Ce que je retiens, c’est que vous avez les mêmes éléments, mais pas au même endroit. Sauf qu’aucun de vous ne place Jordan Harris, le joyau parmi tous les joueurs de l’organisation, au premier rang et ça m’assomme un peu, mais pas autant que de voir Mailloux devant lui. À voir les deux joueurs, c’est le jour et la nuit concernant le patinage. À reculons et quand c’est le temps de défendre, Harris est nettement supérieur. Même au banc, il sait tuer des jeux et ça c’est affolant.»

La remarque a piqué Martineau au vif. Il n’a pas tardé à répliquer.

«Je veux bien, mais quand il est question d’un classement des meilleurs espoirs, d’un palmarès, je n’ai pas le choix de me concentrer sur le potentiel plafond des joueurs. Le plafond offensif de Logan Mailloux est justement immense et je le vois plus grand que celui de Jordan Harris. Pour ce qui est du patinage arrière, c’est un aspect qui se peaufine. La confiance et l’instinct offensif, ça c’est toutefois inné. Tu l’as ou tu ne l’as pas. Et Mailloux les a tous les deux. Et il est selon moi injuste de dire qu’il défend mal. Ce n’est vraiment pas le cas.

Crédit photo : Photo d'archives, Agence QMI

«Je regarde un gars comme Guhle. Il va être excellent dans la LNH. Mais il sera selon moi un quatrième défenseur. Mailloux, lui, a le potentiel de devenir un gars de première paire et de diriger une attaque massive.»

Nicolas Cloutier, un peu agacé par les commentaires concernant Guhle, a alors livré un ultime argument

«Pourquoi Guhle ne pourrait pas être le défenseur que tu utilises à toutes les sauces et qui va neutraliser les meilleurs joueurs de l’équipe adverse? Ton défenseur que tu ferais jouer sur une 1re paire. Pourquoi on le limiterait au rôle de quatrième défenseur? J’ai de la misère avec ça.

«C’est un digne héritier de Shea Weber. Il a été le capitaine d’Équipe Canada junior. C’est peut-être le prochain capitaine des Canadiens de Montréal. J’ai de la misère à ne pas le mettre au 1er rang en ce moment», a-t-il conclu.