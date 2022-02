CH: des vétérans seront échangés, selon Mise-o-jeu

Quelques joueurs d’expérience des Canadiens de Montréal devraient changer d’adresse d’ici la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH), d’après les cotes du site Mise-o-jeu.

En date de mercredi avant-midi, celles relatives à un possible échange impliquant Ben Chiarot et Jeff Petry étaient sans équivoque. Le site de paris sportifs a établi dans l’ordre à 1,10 et 1,40 les cotes pour le départ des deux patineurs. À l’inverse, les gens prédisant sur le maintien à Montréal de Chiarot (4,25) et Petry (2,35) après le 21 mars pourraient obtenir une somme intéressante s’ils disent vrai.

Concernant l’attaquant Artturi Lehkonen, la plateforme de Loto-Québec estime à 50 % les probabilités de le voir quitter sous d’autres cieux. Une cote de 1,75 a été accordée à chacun des deux scénarios possibles.

Pour ce qui est du gardien Jake Allen, Mise-o-jeu croit qu’il demeurera à Montréal, d’autant plus que l’ancien des Blues de St. Louis est ennuyé par une blessure et restera chez les éclopés pour quelques semaines minimalement. La réponse «Oui» à la question sur une transaction à venir est cotée à 2,90, tandis que le «Non» est à 1,25.

Les intéressés peuvent enfin se prononcer sur les chances de voir Jonathan Drouin et Tyler Toffoli partir. Les cotes établies pour un échange les impliquant sont respectivement de 4,25 et de 3,65.