Alouettes : qui restera, qui partira?

À moins d’une semaine de l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue canadienne de football, le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia, tente de s’entendre avec encore quelques joueurs qui portaient les couleurs de sa formation en 2021.

«C’est une grosse semaine, mais nous avons déjà été capables de trouver un terrain d’entente avec plusieurs joueurs que nous voulions garder avec l’équipe», a affirmé le DG, joint au téléphone.

Jusqu’à maintenant, Maciocia s’est notamment assuré de conserver les services du joueur de ligne défensive Nick Usher, du retourneur Mario Alford, du receveur de passes Eugene Lewis et du demi de coin Najee Murray.

«Il y en a d’autres que nous aimerions rapatrier [d’ici l’ouverture du marché des joueurs autonomes]. Malheureusement, il y en a d’autres que nous ne pourrons pas nous permettre de ramener.»

Terminé pour Wieneke?

Parmi les footballeurs qui pourraient bénéficier de leur autonomie le 8 février, on retrouve les demis de coin Patrick Levels et Tyqwan Glass, le secondeur D.J. Lalama, le maraudeur Ty Cranston, ainsi que les receveurs de passes B.J. Cunningham et Jake Wieneke.

Avec ses 11 majeurs en 2021, le dernier de cette liste a été le receveur qui a inscrit le plus de touchés dans la LCF la saison dernière. Maciocia n’a pas voulu s’étendre sur le cas de Wieneke, ni d’aucun autre joueur étant dans la même situation que lui. Le DG a cependant vanté les mérites du receveur de passes Reggie White fils, ce qui en dit assez long sur ses intentions.

«Il a très bien joué dans la deuxième moitié de la saison, a-t-il dit à propos de l’Américain de 25 ans. Nous avons des plans pour lui. Il faut être réaliste et faire des choix en étant conscient qu’on ne peut pas payer tout le monde.»

Certains joueurs québécois, tels que Kerfalla-Emmanuel Exumé, Jean-Samuel Blanc et David Ménard, pourraient aussi se retrouver libres comme l’air dans quelques jours. Comme dans les cas évoqués précédemment, Maciocia a simplement dit que certains d’entre eux pourraient être de retour et que d’autres devront poursuivre leur carrière ailleurs.

En repérage aux États-Unis

Quand il dit qu’il s’agit d’une grosse semaine, le directeur général des Alouettes n’a pas tort. En plus de devoir gérer l’ouverture du marché des joueurs autonomes, Maciocia est aux États-Unis pour assister à plusieurs «bowl games». L’homme de 54 ans est à Las Vegas, après avoir fait des arrêts à Houston et en Floride.

L’objectif de ce voyage chez nos voisins du sud consiste à identifier des joueurs qui complètent leur parcours universitaire et qui pourront être un atout pour les «Als».

«Nous identifions des joueurs pour les mettre sur notre liste de négociations. Ces joueurs-là, ils sont admissibles au repêchage de la NFL à la fin du mois d’avril. La plupart vont attendre après l’encan pour dire s’ils veulent faire le saut chez nous», a expliqué Maciocia.

Toutes les équipes de la LCF possèdent une liste de négociation. La première formation à y inscrire le nom d’un athlète s’assure d’avoir la priorité pour négocier avec celui-ci, s’il désire faire le saut dans le circuit canadien.