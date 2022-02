Alex Galchenyuk «vient en aide» au Canadien

Les probabilités du Canadien de Montréal de terminer la saison dans la cave du classement général de la Ligue nationale de hockey se sont améliorées grâce à la performance de son ancien attaquant Alex Galchenyuk, mardi.

Celui-ci a connu une première soirée productive depuis fort longtemps dans une surprenante victoire de 3 à 2 en fusillade des Coyotes de l’Arizona contre l’Avalanche du Colorado. Le joueur d’avant a touché la cible pour la première fois en 24 parties cette saison, en plus d’inscrire le filet décisif au deuxième tour de la séance d’échappées.

Du même coup, les «Yotes» ont mis fin à la séquence de 18 gains à domicile de leurs rivaux, tout en portant à trois points leur avance sur le Tricolore, qui est toujours campé au dernier rang de la ligue. Certains partisans du club montréalais se réjouiront ainsi de savoir que l’organisation a davantage de chances de remporter la loterie du prochain repêchage amateur.

«Nous avons mentionné plusieurs fois cette année que nous misons sur un groupe ayant pas mal de fierté, a indiqué l’entraîneur-chef André Tourigny au site NHL.com. Les gars sont fiers de leur manière de jouer et de revenir en force. Là, ils savaient que l’Avalanche est une très bonne formation sur une lancée. Ils sont arrivés ici avec assurance et ont joué avec passion. Ils se sont tout le temps battus.»

Pour revenir à Galchenyuk, il dit n’avoir jamais voulu lancer la serviette, même dans les moments les plus difficiles. Il a freiné une disette personnelle de cinq rencontres sans un seul point et a marqué pour une première fois dans le circuit Bettman depuis le quatrième match de la série de tour initial entre les Maple Leafs de Toronto et le Canadien, le printemps passé.

«J’ai fait le travail nécessaire pour retrouver mon jeu, en consacrant beaucoup d’efforts afin de m’améliorer dans les deux sens de la patinoire, a-t-il mentionné. Au cours des récentes parties, mon jeu a énormément progressé et j’ai obtenu cette fois une excellente opportunité.»

L’Arizona avait rendez-vous avec les Flames de Calgary, mercredi soir, au Gila River Arena.