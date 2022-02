«Yashin, ce n'était pas du leadership...» - Martin

D’ici la fin de la saison, il ne serait pas juste d’évaluer Dominique Ducharme selon la fiche de victoires et défaites des Canadiens de Montréal. Or, l’entraîneur-chef devra commencer à bâtir une culture et s’assurer que son équipe affiche une progression.

Selon Jacques Martin, homme de hockey d’expérience s’il en est un, le leadership doit d’abord provenir de l’entraîneur et c’est par la suite que celui-ci se transmet aux joueurs et se développe.

• À lire aussi: Jacques Martin à la défense d'Alexis Lafrenière

Martin a élaboré sur le concept en revenant sur son passage à titre de pilote des Sénateurs d'Ottawa, mardi à TVA Sports, lors de l'émission de fin de soirée L'après-match LNH. Il n'a pas été très élogieux à l'endroit de l'une de ses anciennes vedettes...

«Lorsque j’ai commencé à Ottawa, on n’avait pas de leadership, a raconté Martin. On avait Alexei Yashin comme capitaine, ce n’était pas du leadership! On a finalement confié ce rôle à Daniel Alfredsson et on l’a développé. C’est devenu un excellent leader.»

Voyez l’analyse complète de Jacques Martin dans la vidéo ci-dessus.