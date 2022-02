Une lourde commande attend les équipes de la LHJMQ

La saison de la LHJMQ reprendra officiellement vendredi avec la présentation de cinq matchs. Si un retour au jeu se veut un point positif pour les joueurs du circuit, il entraînera des sacrifices importants pour ces derniers puisque les équipes devront composer avec plusieurs séquences de matchs rapprochés s’ils espèrent compléter leur saison de 68 matchs.

Le circuit Courteau a jusqu’ici dévoilé son calendrier jusqu’au 13 février.

Dimanche, l’entraîneur-chef et directeur général du Phœnix de Sherbrooke, Stéphane Julien, avait exprimé ses réserves face à ce calendrier qui ressemblera davantage à celui de la LNH et ce, même si les équipes juniors sont composées de jeunes qui doivent aller à l’école en plus de jouer au hockey.

« J’ai hâte de voir ce que ça va donner. Mon opinion, c’est que ça fait beaucoup de matchs, pour nous amener jusqu’en juin. On va reprendre nos matchs en avril et ça va nous donner une moyenne de 3,2 matchs par semaine, en avril. Les gars ont de l’école, c’est beaucoup, je trouve », avait-il déclaré au quotidien La Tribune de Sherbrooke.

Mardi, Patrick Roy ne s’est pas montré en accord avec les propos de son homologue.

« Peut-être que je comprends le côté économique un peu plus que lui. C’est la situation dans laquelle on est. L’an dernier, les équipes des Maritimes n’ont pas eu d’aide financière comme nous au Québec et elles méritent notre appui. Les séries seront probablement des 3 de 5 aussi et c’est une autre concession qu’on devra faire. Je comprends que les équipes veuillent jouer 68 matchs, surtout que les premiers seront présentés à huis clos. On aimerait que l’aspect financier ne fasse pas partie de l’équation, mais, malheureusement, ça en fait partie. »

L’attaquant Nathan Gaucher voyait également la situation positivement.

« C’est certain que ça va être exigeant, mais on ne peut pas se plaindre. On ne jouait pas depuis un mois et un peu plus. Ce sera comme un calendrier de la LNH, ça va être le fun. »

RYTHME EFFRÉNÉ

Chose certaine, à partir de vendredi, les 18 formations de la LHJMQ rouleront à un train d’enfer. À trois ou quatre matchs par semaine, ils n’auront que très peu de temps consacré à l’entraînement.

« Les correctifs devront être apportés pendant les sessions vidéo entre les matchs. Ce sera aussi important de bien amorcer à notre retour, surtout qu’on aura plusieurs bons tests », mentionne Roy.

Ce dernier estime aussi que les équipes avec le plus de profondeur seront avantagées.

« Quand on va commencer à avoir joué beaucoup de matchs, il va y avoir une fatigue physique et mentale qui va s’installer. Tu deviens plus vulnérable. Je pense que notre profondeur va être bénéfique dans ces situations. »

La LHJMQ dévoilera son calendrier pour la période du 14 février au 3 avril, le 11 février. Le reste sortira à la fin du mois de février.

Conor Frenette surprit par Patrick Roy

Crédit photo : Photo Stevens LeBlanc

Avant d’arriver à Québec, l’attaquant Conor Frenette avait entendu toutes sortes de choses sur Patrick Roy. Des rumeurs qui, finalement, sont complètement fausses, a constaté le nouveau joueur de 20 ans des Remparts.

Acquis des Tigres de Victoriaville lors de la dernière période de transaction, Frenette a eu l’occasion de connaître son nouvel entraîneur-chef au cours des dernières semaines.

« J’avais entendu beaucoup de choses, des rumeurs qui disaient qu’il était un peu distant avec ses joueurs, ou peu importe, mais, depuis que je suis arrivé ici, c’est un excellent entraîneur. Il est ouvert à toutes les questions et sa porte est toujours ouverte pour parler avec ses joueurs. Il n’y a jamais d’entre-deux avec lui. Il va toujours être là pour nous et s’il y a un problème, il sera là pour nous écouter. Ce que j’avais entendu, c’était de fausses rumeurs. Je connais un Patrick Roy qui est très présent pour ses joueurs et qui a hâte que la saison recommence pour qu’on gagne des matchs. »

Parlant de Roy, il a l’intention de confier d’importantes responsabilités à l’ancien capitaine des Tigres.

« Conor va jouer sur notre premier trio, notre avantage numérique et notre désavantage numérique. Il avait été très bon l’an dernier en séries dans cette situation », a commenté Roy.

IMPACT POSITIF

Frenette se plaît à Québec, jusqu’à maintenant.

« J’ai eu un accueil très chaleureux. L’esprit d’équipe est très bon et chaque gars est venu me saluer quand je suis arrivé comme si ça faisait deux ans que j’étais dans l’équipe. Ç’a été facile pour moi de m’adapter. Sur la glace, ça va bien avec mes compagnons de trio et dans ma famille de pension aussi. Je me familiarise bien avec la ville de Québec. »

Ses coéquipiers ont aussi eu de bons mots envers celui qui avait récolté 36 points en 30 matchs.

« C’est un gars qui apporte de la vitesse et un très haut niveau de compétition, a mentionné Nathan Gaucher. Ça fait du bien de l’avoir sur notre première ligne. Ça paraît qu’il était le capitaine à Victoriaville. Son ancien entraîneur avait eu de très bons commentaires à son endroit et c’est la même chose pour moi. C’est un bon leader hors glace et un gars mature qui va nous aider de ce côté. »