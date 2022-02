NFL : qui est le plus vieux joueur?

Avec la retraite du quart-arrière Tom Brady, certains amateurs de football s’interrogent sur celui qui le remplacera à titre de joueur le plus âgé de la NFL: or, cette distinction revient désormais au plaqueur offensif des Rams de Los Angeles Andrew Whitworth, qui a atteint la quarantaine il y a quelques semaines.

Né le 3 août 1977, Brady, 44 ans, était l’aîné du circuit Goodell au cours de la dernière campagne et, ironiquement, l’athlète prenant sa place à ce titre fait partie de la formation ayant éliminé les Buccaneers de Tampa Bay en demi-finale de l’Association nationale.

Whitworth pourrait d’ailleurs obtenir un beau cadeau pour ses 40 ans – qu’il a célébrés le 12 décembre – avec une victoire au Super Bowl le 13 février. La finale aura aussi une saveur particulière pour ce mastodonte de 6 pi et 7 po et 330 lb: ses rivaux seront les Bengals de Cincinnati, l’organisation l’ayant repêché en 2006 et pour laquelle il a évolué jusqu’en 2016 inclusivement.

Autres joueurs âgés

Du côté des quarts, le plus vieux dans la NFL est maintenant Ryan Fitzpatrick (Washington), qui a soufflé 39 bougies le 24 novembre. Chez les quadragénaires de la ligue, outre Whitworth, un seul autre athlète affiche au moins quatre décennies au compteur, soit le joueur de ligne offensive des Bears de Chicago Jason Peters.

Avant Brady, l’ancien botteur Adam Vinatieri était le plus vieux footballeur de la ligue. Il a pris sa retraite le 26 mai à l’âge de 48 ans. Ayant agi comme quart et spécialiste sur les bottés, George Blanda est celui qui a joué à l’âge le plus avancé, soit 48 ans et 109 jours.

-Au sein des autres sports majeurs aux États-Unis, les plus âgés sont Zdeno Chara (Ligue nationale de hockey, 44 ans), Udonis Haslem (NBA, 41 ans) et Albert Pujols (baseball majeur, 42 ans).