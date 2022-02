Le Mois de l’histoire des Noirs souligné à TVA Sports

Tout au long de février, la chaîne TVA Sports soulignera le Mois de l’histoire des Noirs en présentant notamment l’histoire d’athlètes noirs et en revenant sur des moments marquants de ces modèles dans le monde du sport.

Ainsi, à travers ses reportages, le journaliste Andy Mailly-Pressoir fera rayonner des joueurs de hockey noirs et d’autres qui luttent pour faire avancer la cause. Ces rencontres seront présentées pendant les matchs de la Ligue nationale de hockey (LNH) diffusés à TVA Sports ainsi que sur les différentes plateformes numériques de la chaîne. Parmi les hockeyeurs qui prendront la parole, il y aura les défenseurs Seth Jones (ce mercredi) et Darnell Nurse (11 février), ainsi qu’Ainslie Bien Aimé (12 février), directeur général d’équipe Haïti hockey-balle.

Également, l’arrière des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot (19 février) réitéra sa position contre le racisme, tandis que Claude Vilgrain (20 février) témoignera de son expérience, lui qui a été le premier joueur né en Haïti à jouer dans la LNH.

Pour sa part, Kevin Raphaël présentera des chroniques hebdomadaires lors de la diffusion de certains matchs de la LNH afin de traiter de plusieurs thèmes entourant les communautés noires dans l’histoire du sport. Il sera question notamment de Bernie Saunders avec les Nordiques de Québec, de l’expansion de la LNH ayant amené plusieurs joueurs noirs à Washington et du défunt joueur de hockey Herb Carnegie. Kevin parlera également de ces différents sujets à ses passages habituels dans «L'Après-match LNH» le vendredi soir.

«En 2020, le mouvement Black Lives Matter a ébranlé la planète, mais aussi le monde du sport. C’est en continuant d’en parler qu’on pourra espérer faire avancer les choses. TVA Sports est fière de continuer à prendre part au mouvement contre les inégalités raciales et de rendre hommage à l’héritage de la communauté noire dans le sport. La chaîne est aussi privilégiée de pouvoir compter sur trois grands leaders de cette communauté au sein de son équipe, Andy Mailly-Pressoir, Patrice Bernier et Kevin Raphael», a déclaré le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu, dans un communiqué.

Reportages et série documentaire

TVA Sports présentera aussi, en français, «NHL Bound», une série de reportages produite par la LNH et qui met en lumière le parcours d’entraîneurs de couleur dans la LNH. Également à sa programmation, il y aura la série documentaire «L’ascension» («The Rising»), qui célèbre les réalisations de plusieurs athlètes noirs ayant amené des changements dans le sport et ailleurs. Chaque épisode montre le parcours hors de l’ordinaire d’un athlète noir comme Serena Williams, Jackie Robinson, LeBron James, Tiger Woods, Pelé et Muhammad Ali.

Finalement, la chaîne rediffusera le film «Making Coco, L’histoire de Grant Fuhr», un documentaire relatant la vie, hors et sur la glace, du gardien de but Grant Fuhr qui a remporté la coupe Stanley à cinq reprises avec les Oilers d'Edmonton. Il est devenu le premier Afro-Canadien admis au Temple de la renommée du hockey en 2003.