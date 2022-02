La retraite pour Tom Brady

Le quart-arrière Tom Brady a confirmé sur ses réseaux sociaux sa retraite du football professionnel, mardi avant-midi.

L’homme de 44 ans a confirmé ce que plusieurs sources avaient rapporté la fin de semaine dernière; la chaîne ESPN indiquait samedi que le septuple vainqueur du Super Bowl ne reviendra pas au jeu la saison prochaine.

«J’ai fait beaucoup de réflexion la semaine passée et je me suis posé des questions difficiles. Et je suis tellement fier de ce que j’ai accompli. Mes coéquipiers, mes entraîneurs, mes adversaires et mes partisans méritent le meilleur de moi-même, mais à l’heure actuelle, il est préférable de laisser la place à la prochaine génération d’athlètes dédiés et engagés», a écrit l’ancien des Patriots de la Nouvelle-Angleterre ayant disputé les deux plus récentes campagnes chez les Buccaneers de Tampa Bay.

La décision n’a évidemment pas été la plus facile de sa vie, a-t-il confirmé. «C’est dur pour moi de rédiger cela, mais je ne ferai plus cet engagement de compétition. J’ai adoré ma carrière dans la NFL et il est l’heure de consacrer mon temps et mon énergie à d’autres enjeux qui requièrent mon attention.»

«L’avenir s’annonce excitant et je suis heureux d’avoir été le cofondateur de certaines entreprises dont je suis enthousiaste de continuer à développer et bâtir, a-t-il aussi mentionné. À savoir ce que seront mes prochaines journées, ça reste un travail quotidien. Je sais que je passerai beaucoup de temps à donner à autrui afin d’enrichir la vie des gens, comme l’ont fait plusieurs à mon égard.»

Parcours glorieux

Ancien choix de repêchage des Expos de Montréal au baseball majeur, Brady a finalement choisi le football et la décision a été bien entendu judicieuse, lui qui avait répété dans les derniers mois son désir de jouer dans la NFL jusqu’à l’âge de 45 ans. La 199e sélection de l’encan 2000 du circuit a été invité 15 fois au Pro Bowl et accédera assurément au Temple de la renommée quand il sera admissible à une intronisation en 2026.

Le numéro 12 a soulevé le trophée Vince-Lombardi six fois sous l’égide de l’instructeur-chef Bill Belichick chez les Patriots et à une occasion avec les «Bucs» l’an passé. Triple récipiendaire du titre de joueur par excellence de la NFL, il domine la ligue avec 84 520 verges par la passe, 624 touchés et 7263 relais complétés.

En 2021, le numéro 12 a totalisé 5316 verges et 43 touchés par la voie aérienne, tout en voyant l’adversaire saisir 12 de ses passes. Il a toutefois été incapable de mener les «Bucs» vers un deuxième sacre du Super Bowl consécutif, ceux-ci pliant l’échine devant les Rams de Los Angeles en demi-finale de l’Association nationale le 23 janvier.

Les meilleurs moments de Tom Brady

C’est une page d’histoire qui se tourne dans la NFL avec la retraite de Tom Brady. En plus d’être le joueur le plus titré de l’histoire, le quadragénaire a fait sa marque d’une multitude de façons dans la NFL.

Voici donc cinq grands moments de la carrière de l’homme de 44 ans :

Une saison historique

En 2007, Tom Brady était au sommet de son art sur le plan individuel. Cela a permis aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre de maintenir une fiche immaculée de 16-0. Seulement trois autres équipes de football ont réussi un pareil exploit, soit les Dolphins de Miami de 1972, ainsi que les Bears de Chicago de 1934 et 1942.

Pour revenir au Brady de 2007, le quart-arrière a battu le record du plus grand nombre de passes de touché avec 50. Il a aussi été le meilleur pivot de la NFL pour le pourcentage de réussite (68,9 %) et les verges amassées par la passe (4806). Cette saison-là, il a remporté le premier de ses trois titres de joueur par excellence du circuit Goodell.

La campagne 2007 de Brady s’est toutefois terminée avec une défaite de 17 à 14 au Super Bowl XLII, contre les surprenants Giants de New York.

Une rivalité spectaculaire

Les amateurs de football ont été choyés de vivre la rivalité entre Brady et le quart-arrière Peyton Manning pendant de nombreuses années. Considérés comme deux des plus grands pivots de l’histoire, les deux amis se sont affrontés à 17 reprises. Brady a obtenu le meilleur 11 fois.

S’il faut retenir un seul match où Brady a été spectaculaire contre Manning, c’est celui du 24 novembre 2013. Tirant de l’arrière 24 à 0 après deux quarts de jeu, les «Pats» et Brady sont revenus de l’arrière pour l’emporter 34 à 31 en prolongation contre les Broncos de Denver et Manning. L’attaque des Patriots avait inscrit 31 points sans riposte, avant que le botteur de leurs rivaux envoie tout le monde en temps supplémentaire.

Son retour à Foxborough

Pendant la saison morte suivant la campagne 2019, Brady a créé une onde de choc en quittant les Patriots pour se joindre aux Buccaneers de Tampa Bay. En tournant le dos à l’entraîneur-chef Bill Belichick, le quart a mis fin à l’une des plus prolifiques associations du monde du sport.

Le 3 octobre 2021, Brady était de retour au Gillette Stadium pour la première fois dans un autre uniforme que celui des «Pats». Même s’il n’a pas lancé de passe de touché, le détenteur de sept bagues du Super Bowl a réussi ce qu’il a fait pendant l’ensemble de sa carrière, soit réaliser une poussée victorieuse dans les dernières minutes du match.

La malchance de Bledsoe

Repêché avec le 199e choix au total de l’encan de 2000, Brady s’est retiré en tant que meilleur quart-arrière de l’histoire, ce que personne n’aurait pu prédire à l’époque.

Il a toutefois fallu une blessure au quart-arrière Drew Bledsoe dans les premières semaines de la saison 2001 pour que Brady amorce son glorieux parcours. Le 23 septembre de cette année-là, le partant des Patriots a encaissé un violent plaqué du secondeur des Jets de New York Mo Lewis et subi une importante hémorragie interne.

Brady a ensuite pris les rênes de l’attaque, mené les siens en éliminatoires et remporté le premier de ses sept championnats. Plus jamais Bledsoe n’a été le partant des «Pats» par la suite.

Une remontée historique

Au Super Bowl LI, Tom Brady et les Patriots tiraient de l’arrière 28 à 3 au milieu du troisième quart contre les Falcons d’Atlanta.

Le natif de la Californie a fait fi de ce retard de 25 points et permis à son offensive d’inscrire quatre touchés en autant de possessions pour niveler la marque à 28 à 28 après les quatre quarts réglementaires.

Jouant de chance, Brady a obtenu le ballon en premier en prolongation. L’attaque des «Pats» a traversé 75 verges en route vers la zone payante et le plus grand retour de l’histoire du Super Bowl.