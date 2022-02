Jacques Martin à la défense d'Alexis Lafrenière

Des doutes commencent peu à peu à émerger sur le potentiel offensif d’Alexis Lafrenière en raison de sa faible production à sa deuxième année dans la Ligue nationale de hockey.

Or, selon Jacques Martin, qui a côtoyé le jeune homme en tant qu’entraîneur adjoint avec les Rangers de New York la saison dernière, il n’y a pas lieu de paniquer.

«J’ai bien aimé son comportement comme recrue l’année dernière, a-t-il noté lors de l’émission de fin de soirée l’Après-match LNH, mardi, à TVA Sports. Si on lui donne plus de temps de glace et la chance de jouer avec de meilleurs joueurs, il va produire.

«Je ne m’inquiète pas pour Lafrenière. La majorité de ses matchs ont été sur le troisième trio avec les Rangers. Il a eu très peu de temps sur le jeu de puissance.»

