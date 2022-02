Équipe Canada: Staal capitaine, deux assistants québécois

Équipe Canada a annoncé l'identité des joueurs qui porteront des lettres sur leur chandail durant les Jeux de Pékin et sans grande surprise, Eric Staal sera le capitaine de l’unifolié.

Le vétéran de 37 ans aura comme assistants les Québécois David Desharnais et Maxim Noreau.

Staal est de loin celui ayant le plus d’expérience parmi les joueurs sélectionnés par Hockey Canada pour les prochaines olympiades d’hiver. Le natif de Thunder Bay, en Ontario, a disputé 1293 rencontres dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a remporté une coupe Stanley, une médaille d’or olympique et le Championnat du monde de hockey. Il est donc l’un des 29 joueurs à faire partie du très sélect «Triple Gold Club».

De son côté, Desharnais est un attaquant de 35 ans qui a joué 524 matchs dans le circuit Bettman, majoritairement avec le Canadien de Montréal. Le joueur de centre évolue en Europe depuis la campagne 2018-2019 et est l’un des rouages importants du Fribourg-Gottéron HC, dans la meilleure ligue de la Suisse.

Finalement, Noreau était de la formation canadienne qui a obtenu la médaille de bronze aux Jeux de Pyeongchang. L’athlète de 34 ans joue en Suisse depuis déjà plusieurs années et œuvre au sein de la brigade défensive du Zurich SC depuis 2018. Jamais repêché dans la LNH, il a disputé six rencontres dans l’uniforme du Wild du Minnesota en 2009-2010 et 2010-2011.