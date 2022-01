Quel sera le premier échange de Kent Hughes?

Jusqu’à tout récemment, il apparaissait logique que Ben Chiarot soit le premier joueur échangé par le nouveau directeur général des Canadiens de Montréal, mais l’incident ayant fait mal paraître Jeff Petry lors du match de samedi soir face aux Oilers d’Edmonton ramène la question à l’avant-plan.

• À lire aussi: Alexis Lafrenière: un flop ou un lent départ?

• À lire aussi: Émilie Castonguay: la rencontre avec Pierre Gauthier qui a tout changé

Les journalistes de Sportsnet Elliotte Friedman et Jeff Marek y ont réfléchi lors de la dernière diffusion de leur populaire balado «32 Thoughts».

«Je crois tout de même que Chiarot sera le premier à être échangé, car il deviendra joueur autonome sans compensation cet été. Les Blues de St. Louis sont très impliqués dans ce dossier et ils ne sont pas la seule équipe dans la course», a indiqué Friedman.

Bien que l’avenir de Petry à Montréal semble de plus en plus incertain, la réalité est que peu d’équipes ont suffisamment d’espace sur la masse salariale pour faire son acquisition à l’heure actuelle.

«Si tu retiens une portion du salaire de Chariot, tu t’engages seulement à le faire cette année [sachant que son contrat vient à échéance], a rappelé l’informateur de Sportsnet. Dans le cas de Petry, tu retiendrais du salaire pendant une longue période [son contrat prend fin en 2025].

«Je crois vraiment que les Canadiens peuvent attendre à l’été s’ils doivent effectuer cet échange.»

Petry, 34 ans, connaît une saison très difficile, à l’image de son équipe. Le défenseur droitier revendique seulement six points, dont un seul but, en 37 matchs et présente un différentiel de -7.

Son contrat, d’une valeur annuelle moyenne de 6,25 millions $, comprend une clause de non-transaction incluant une liste de 15 équipes auxquelles il refuse d’être échangé.