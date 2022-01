Montée en puissance du Canada

Publié aujourd'hui à 15h34

Mis à jouraujourd'hui à 15h34

La tendance est claire, nous assistons à une véritable montée en puissance du soccer masculin (et féminin) canadien.

Forte d’une victoire de 2-0 contre les États-Unis, la sélection de John Herdman a de plus en plus son billet pour la Coupe du monde de soccer au Qatar en 2022.

Les choses ne sont pas scellées et officialisées, mais le Canada demeure invaincu au premier rang. Aussi, il a maintenant une avance de quatre points sur le deuxième rang détenu par les Américains et il a toujours cinq points d’écart avec la quatrième place, où une rencontre de barrage devient nécessaire pour la qualification.

Si le Canada remporte son prochain match face au Salvador, il faudrait franchement une catastrophe extraordinaire des hommes en rouge pour ne pas aller au Qatar.

On sait que le Mexique va affronter le Panama. Dans l’éventualité d’une victoire des Mexicains, le Canada pourrait jouir d’une avance de huit points sur la quatrième place et les Panaméens avec trois matchs à jouer.

Et il ne faut pas oublier que les concurrents directs du Canada vont s’affronter pendant ce temps (Mexique c. Panama, États-Unis c. Mexique, États-Unis c. Panama).

Amateurs de soccer et de la sélection canadienne, commencez à penser au mois de novembre et de décembre, car la Coupe du monde aura lieu cette fois en plein hiver, au Qatar. Et le Canada est à deux doigts d'officialiser son retour dans cette compétition avec une première participation depuis 1986.

La COVID-19 a changé la donne. Exceptionnellement, un ajustement de la formule de qualification a été apporté en 2020 en raison de la pandémie. On est passé de l'Hexagone, formule à six, à l'Octogone (8 équipes) CONCACAF pour la dernière étape des qualifications. Or, en temps normal, les six équipes les plus hautes selon le classement FIFA passaient au dernier tour, et le Canada était la septième équipe la mieux classée à cette époque, avant que le virus ne paralyse les activités.

Comme quoi il y a de rares éléments positifs à ressortir de cette pandémie...

L’importance de la 1re place

Entre temps, au-delà de la qualification qui se concrétise, que veut dire la première place pour le Canada? Elle est importante pour l’ascension du pays au classement de la FIFA.

Le Canada engrange beaucoup de points actuellement. Aujourd'hui au 40e rang, il pourrait grimper à un rang encore plus favorable en ayant battu des cadors de son groupe, notamment les États-Unis et le Mexique – le Canada pourrait peut-être même dépasser ces pays en restant invaincu.

Il pourrait ainsi se retrouver dans un pot plus favorable pour le tirage au sort de la Coupe du monde. Au lieu d’être placé dans le quatrième pot, il pourrait être mis dans le troisième ou potentiellement le deuxième.

Le Canada est passé du 96e au 40e rang déjà. Il pourrait se hisser dans le top 30 ou, pourquoi pas, dans le top 25. Mine de rien, le soccer canadien est en train de se faire une place de choix à l'international.

Jeunesse à l'honneur au camp du CF Montréal

Finissons avec le CF Montréal, qui a entamé ses premiers matchs préparatoires, livrant notamment un verdict nul de 2-2 aux champions en titre, le New York City FC.

Wilfried Nancy a employé deux formations différentes, une par tranche de 45 minutes, mais il a donné beaucoup de temps de jeu à ses jeunes joueurs.

Karifa Yao a joué toute la rencontre. Nous avons aussi pu voir à l'oeuvre Sean Rea, Keesean Ferdinand et Jean-Aniel Assi, qui n’avaient pourtant pas eu droit à beaucoup de minutes la saison dernière.

Évidemment, les matchs préparatoires ne sont qu’un indicateur, et les images ne sont pas disponibles pour nous donner une vue complète sur la progression de l’équipe. Mais suivons ce qui se produit parce que la Ligue des champions de la CONCACAF arrive à grands pas et le retour des joueurs internationaux, les Romell Quioto, Samuel Piette et cie, ne fera qu’améliorer les effectifs.