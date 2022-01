LNH : Manon Rhéaume au match des étoiles

La gardienne québécoise Manon Rhéaume enfilera ses jambières à l’occasion du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est ce que le circuit a annoncé, lundi. En compagnie du l’acteur Wyatt Russell, qui possède également de l’expérience professionnelle, celle qui a porté l’uniforme du Lightning de Tampa Bay lors d’un match préparatoire en 1992 sera d’office pour l’épreuve des échappés pendant le concours d’habiletés.

Outre les cinq événements traditionnels –patineur le plus rapide, les arrêts en séquence, le tir le plus puissant, celui le plus précis et les échappés –, deux nouvelles épreuves auront lieu samedi à Las Vegas.

Premièrement, une épreuve de précision aura lieu en plein milieu des célèbres fontaines du Bellagio. Ensuite, les joueurs devront jouer une partie de Blackjack avec des cartes géantes sur la toute aussi célèbre «Strip».

Le concours d’habiletés précédera le match des étoiles lui-même qui aura lieu dimanche au T-Mobile Arena. Les quatre sections de la LNH s’affronteront dans un tournoi à 3 contre 3.