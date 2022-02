La LNH modifie son protocole COVID-19

La Ligue nationale de hockey (LNH) et son Association des joueurs ont annoncé un assouplissement de son protocole concernant la COVID-19, lundi.

Le changement le plus significatif regarde les tests de dépistage au quotidien. Ceux-ci ne seront plus nécessaires pour les joueurs et membres du personnel des équipes qui sont adéquatement vaccinés. Ceux-ci seront donc testés uniquement s’ils ont des symptômes du virus.

De plus, il n’y aura plus de tests de dépistage pour les contacts rapprochés. Il s’agit grosso modo d’un retour du protocole établi au début de la présente campagne.

Ces changements seront effectifs dès le retour des activités du circuit Bettman après la pause du match des étoiles.