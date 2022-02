«Je voyais Daniel Brière rester à Philadelphie» - Simon Gagné

L’attaquant québécois Simon Gagné a côtoyé Daniel Brière durant trois saisons dans l’organisation des Flyers de Philadelphie. De passage à l’émission JiC lundi soir, le joueur retraité a apprécié voir son ancien coéquipier être considéré comme potentiel directeur général des Canadiens de Montréal, mais le voyait plutôt gravir les échelons à Philly.

«Je n’ai pas eu la chance de parler à Daniel durant le processus. C’était plaisant de voir son nom circuler, mais à l’intérieur de moi, je savais qu’il voulait rester à Philadelphie et qu’il est bien installé là-bas. Il est marié à une femme de la place et attend un enfant. Je le verrais bien occuper le rôle de directeur général avec les Flyers, un jour», a admis l’auteur de 601 points en 822 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Quoi faire avec Claude Giroux?

La situation du capitaine Claude Giroux fait couler beaucoup d’encre dans la ville de l’amour fraternel. L’ancien choix de premier tour, 22e au total de l’équipe en 2006 écoule la dernière année d’un contrat, qui à terme, le rendra agent libre sans compensation.

«Ça va être un choix déchirant pour les deux clans. Ils devront s’asseoir ensemble et déterminer le meilleur scénario pour tout le monde. À mon avis, Claude Giroux mérite la chance de gagner une coupe Stanley ailleurs et en même temps, ça permettrait aux Flyers de regarnir leur banque de choix et d’espoirs pour le futur.»

Des temps difficiles à Philly

«Ça ne va pas bien. Les attentes étaient très élevées cette année en raison des mouvements de Chuck Fletcher durant la saison morte. C’est une tempête parfaite qui fait rage à Philadelphie. Ça me fait penser à la situation du Tricolore», a laissé savoir le récipiendaire de la coupe Stanley lors de la saison 2011-2012 avec les Kings de Los Angeles.

«Il n’est pas question de reconstruction chez les Flyers. Là-bas, on veut remettre l’équipe sur le droit chemin dès la saison prochaine. J’ai joué dix ans à Philadelphie, c’est une culture de gagnant et c’est inacceptable ce qui se passe présentement. Je m’attends à beaucoup de mouvements», toujours selon Gagné.

Des Jeux olympiques marquants

Il y a près de 20 ans, le talentueux attaquant perçait l’alignement d’Équipe Canada âgé de seulement 21 ans. Encore à ce jour, il est le plus jeune joueur à avoir réussi pareil exploit au côté des Mario Lemieux, Wayne Gretzky et compagnie.

«J’ai beaucoup appris de cette expérience. Je vois une carrière de hockey comme une valise. Côtoyer ces joueurs-là était une réelle chance. Je les ai beaucoup observés et j’en ai profité pour la suite dans ma carrière.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.