Les Bengals seront du Super Bowl

Les Bengals de Cincinnati ont comblé un déficit de 18 points pour ensuite vaincre les Chiefs de Kansas City 27 à 24 en prolongation, dimanche au Arrowhead Statium, lors de la finale de l’Association américaine.

Le club de l’Ohio participera donc à un premier match du Super Bowl depuis la campagne 1988. Les Bengals n’ont jamais soulevé le trophée Vince-Lombardi en deux participations au match ultime d’une saison de la NFL.

Dans leur affrontement du jour, les hommes de l’entraîneur-chef Zac Taylor ont amorcé leur remontée à la fin du deuxième quart. Le porteur de ballon Samaje Perine a attrapé un court relais de Joe Burrow et a parcouru 41 verges pour inscrire le premier majeur des siens.

Les Bengals ont par la suite nivelé la marque grâce à deux relais du premier choix au total du repêchage de 2020. Burrow a trouvé Ja’Marr Chase et Trent Taylor pour un touché et un converti de deux points, respectivement. Précédemment, le botteur Evan McPherson avait réduit l’écart avec son deuxième placement de la partie.

Le joueur de première année a donné les devants aux siens avec un botté de trois points de 52 verges, alors qu’il restait un peu plus de six minutes à écouler au tableau indicateur. Les Chiefs n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot. Le quart-arrière Patrick Mahomes et son attaque ont pris tout le temps restant pour traverser le terrain et créé l’égalité grâce à la jambe de Harrison Butker.

Comme ce fut le cas la semaine dernière contre les Bills de Buffalo, les Chiefs ont amorcé la prolongation avec le ballon, et ce, en vertu du tirage au sort. Mahomes a toutefois lancé une interception, qui lui aura finalement coûté sa troisième participation consécutive au Super Bowl. L’auteur de ce larcin crucial a été le maraudeur Vonn Bell.

Les Bengals ont ensuite traversé 42 verges pour permettre à McPherson d’aller chercher la victoire avec un placement de 31 verges. Depuis le début des éliminatoires, le botteur de Cincinnati n’a pas connu l’échec en 12 tentatives de placement, ce qui représente un record du circuit Goodell.

Il faut aussi souligner l’impressionnante besogne abattue par la défensive des Bengals. Cette dernière a empêché la puissante attaque des Chiefs de franchir la ligne des buts lors de la deuxième demie. Elle a aussi réussi plusieurs sacs du quart très important en fin de rencontre.

Dans le cadre du Super Bowl LVI, les Bengals se mesureront aux vainqueurs du duel entre les Rams de Los Angeles et les 49ers de San Francisco. Ceux-ci ont rendez-vous plus tard en soirée.