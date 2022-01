Le rêve de Mauro Biello

Il y a un peu de l’Impact dans ce parcours de rêve du Canada en qualifications de la Coupe du monde. Sur le terrain, il y a Samuel Piette, mais sur les lignes de côtés, il y a Mauro Biello, qui a longtemps été l’âme du onze montréalais.

Depuis bientôt quatre ans, Biello est l’un des adjoints de l’instructeur John Herdman. L’ancien joueur et entraîneur de l’Impact (aujourd’hui appelé CF Montréal) est donc au cœur de la progression des Canadiens sur la scène mondiale.

• À lire aussi: Le Canada muselle les Américains

• À lire aussi: Un verdict nul en match préparatoire pour le CF Montréal

Biello n’était pas disponible pour les journalistes, dimanche. Seul Herdman s’est adressé aux médias après la victoire contre les États-Unis. Mais Le Journal s’est entretenu avec quelqu’un qui connaît très bien l’ancien milieu de terrain : son beau-frère – et ex-coéquipier – Nick De Santis.

Ce dernier venait d’ailleurs d’échanger une série de messages textes avec son ami lorsqu’il a pris l’appel du Journal.

«Il est extrêmement content ! a lancé De Santis. On est tous fiers de lui. On a un groupe d’ex-joueurs et entraîneurs de l’Impact et on se parle chaque jour. [dimanche], on s’envoyait des messages de partout. On est tous fiers que Mauro Biello fasse partie de cette équipe-là qui nous fait vivre de grandes émotions.»

L’expérience

De Santis explique que la Coupe du monde a toujours été un rêve pour son copain, même à l’époque où il était joueur. «C’est quelqu’un qui le mérite, car il a toujours été humble et honnête envers le sport. Il a donné beaucoup pour que le soccer continue à grandir», a-t-il pointé.

L’homme de 54 ans croit que l’une des forces de Biello au sein de l’équipe canadienne est son expérience auprès des joueurs de talent. Dans ses fonctions avec l’Impact, il a côtoyé quelques grands noms : Alessandro Nesta, Ignacio Piatti et bien sûr, Didier Drogba.

«John Herdman n’a pas beaucoup coaché dans le soccer professionnel. Il a fait un excellent travail avec l’équipe féminine du Canada. Quand il a été nommé entraîneur-chef [chez les hommes], il est allé chercher des morceaux qui pouvaient le supporter», a expliqué celui qui a notamment été milieu de terrain, entraîneur et directeur sportif du club montréalais.

«Mauro est aussi un bon tacticien. Il connaît très bien les joueurs nord-américains. Je pense que c’était un ajout très positif pour l’équipe nationale.»

Une équipe «en mission»

Nick De Santis a quitté l’Impact il y a plus de deux ans. Mais il reste impliqué dans le soccer, qui fait partie intégrante de sa vie depuis trois décennies. Aujourd’hui, il entraîne l’équipe de Saint-Laurent, à Montréal, pour laquelle évolue son fils de 11 ans. Il fait également du mentorat auprès de jeunes joueurs et de leur famille.

Et il suit avec bonheur le parcours du Canada dans ces qualifications pour le Qatar. De Santis se réjouit du cheminement effectué au cours des dernières années. Mais aussi de voir autant de nouveaux partisans suivre un match de soccer impliquant l’équipe nationale un dimanche après-midi de janvier.

«[L’équipe canadienne] donne beaucoup de crédibilité au soccer au pays, a-t-il soulevé. Ils ont bâti un staff technique avec John Herdman et avec les autres entraîneurs autour de lui. Ce staff-là a fait un énorme travail afin de se préparer pour les qualifications.»

Pour expliquer l’émergence du Canada dans les derniers mois, De Santis mentionne bien sûr la présence de joueurs de talents au sein de la délégation. Mais ce blanchissage réussi dimanche malgré l’absence d’Alphonso Davies et du capitaine Atiba Hutchinson, notamment, montre selon lui « une équipe capable de serrer les dents ».

«Ça démontre la ténacité de ce groupe-là. Ils sont en mission afin de se qualifier et c’est presque dans la poche», a-t-il affirmé.