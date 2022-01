La retraite pour Bergeron: «oui, c'est une possibilité»

Patrice Bergeron n’a pas changé son fusil d’épaule; il veut attendre la fin de la campagne 2021-2022 avant de prendre une décision concernant son avenir.

Dimanche, dans un long entretien avec le NHL.com, le vétéran des Bruins de Boston a réitéré son désir de se concentrer sur le moment présent. Le Québécois conclut présentement la dernière année d’un contrat de huit ans qu’il a paraphé en juillet 2013.

«Durant toute ma carrière, j'ai toujours eu des contrats renouvelés et de longues ententes, donc en ce moment, je veux jouer cette saison et voir comment je me sens et où j'en suis. J'ai plusieurs questions auxquelles je vais devoir répondre», a dit le Québécois, dont les propos ont été traduits par le site francophone du circuit Bettman.

En septembre dernier, Bergeron a révélé qu’il n’avait pas l’intention de négocier une nouvelle entente avec les Bruins pendant la saison.

«Quand tu vieillis, tu réalises que la fenêtre se referme de plus en plus, et tu commences à te poser ces questions et penser à de possibles éventualités, le futur et tout. Mais honnêtement, je n'y pense pas en ce moment.»

«C'est la première fois de ma carrière où je n'ai pas de prolongation de contrat en poche, ce qui me permet de prendre le temps pour trouver les réponses à mes questions, qu'elles me touchent directement, qu'elles touchent l'équipe ou peu importe. Je pense que certaines personnes y réfléchissent trop. En ce moment, je n'ai pas ces réponses, et ça ne veut rien dire en particulier. Il ne faut pas interpréter ça d'une manière ou d'une autre.»

La retraite?

Même s’il ne prononce jamais le mot retraite, il semble que les questionnements de Bergeron concernent la possibilité qu’il accroche ses patins au terme de la saison.

«C'est pour ça que je n'ai pas la réponse en ce moment, a-t-il dit, quand on lui a directement posé la question concernant une possible retraite. Je me sens bien et je suis heureux de la manière dont notre équipe joue en ce moment. Oui, c'est une possibilité, mais ce n'est pas tout ce qui compte, et ce n'est certainement pas pour ça que je n'ai pas signé de prolongation de contrat.»

«Je pense que je dois me concentrer sur le présent, a-t-il tenu à répéter. À ce point dans ma carrière, c'est tout ce qui compte. Je ne dois pas penser à une prolongation de contrat ou au futur. Je dois profiter du moment.»

Parlons justement du présent, alors que Bergeron continue d’être un joueur dominant dans la Ligue nationale. Il mène d’ailleurs le circuit pour les mises en jeu remportées avec un taux d’efficacité de 63,2 %. Le natif de L’Ancienne-Lorette est également de troisième meilleur pointeur des Bruins jusqu’à maintenant en 2021-2022, lui qui a amassé 12 buts et 21 mentions d’aide pour 33 points en 40 parties.