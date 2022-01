Formule E : un incident qui dérange

À bien des égards, l’ePrix de Dariya a été prometteur en lever de rideau de la nouvelle saison de Formule E. Mais c’est une fois de plus un incident embarrassant qui a retenu l’attention.

Avec un peu moins de 10 minutes plus un tour à faire, Alexander Sims (Mahindra) a percuté le mur et a dû s’immobiliser sur la piste. La direction de course a alors tardé pour annoncer l’intervention de la voiture de sécurité, permettant ainsi aux voitures de passer sur la scène à bonne vitesse avec uniquement un drapeau jaune agité.

Puis, lors de la neutralisation, une grue est entrée en piste pour déplacer la monoplace endommagée sans que les équipes ne soient informées. Elles n’ont pas non plus été informées de l’intention de la voiture de sécurité de ralentir substantiellement au virage en question – à l’aveugle de surcroît –, de sorte que les pilotes ont été surpris. Plusieurs accrochages sont donc survenus dans le peloton.

«Le directeur de course a eu l'opportunité de venir à la radio et de dire: "la voiture de sécurité attend, vous allez vous arrêter au troisième virage", mais tout le monde a percuté tout le monde. Aucune communication», s’est plaint le double champion Jean-Éric Vergne (DS Techeetah).

«Oui, nous sommes sous régime de la voiture de sécurité, mais il y a des gens que se sont percutés parce que personne ne nous a dit qu'il y avait une grue sur la piste et qu’on allait s’arrêter.»

Robin Frijns (Envision) était deuxième derrière Edoardo Mortara (Venturi) à ce moment, position où il a conclu la course. Il n’a toutefois jamais été en mesure d’éviter le meneur, étant à l’origine d’un petit accrochage sans conséquence.

«Tout ce que j’entendais, c’était le bruit de la fibre de carbone qui craquait derrière moi», a commenté Frijns.

Mea culpa

Le directeur de course Scot Elkins a par ailleurs accepté le blâme. Il a indiqué avoir été surpris par le positionnement de la grue en piste. Cette situation a eu un effet boule de neige sur la gestion de l’incident.

«C’est le mea culpa que je veux faire, je me suis juste impliqué dans d'autres choses et je n'ai pas transmis l'information», a-t-il fait valoir.

La prochaine épreuve de Formule E sera l’ePrix de Mexico qui se déroulera le 12 février. Les qualifications et la course seront diffusées sur les ondes de TVA Sports.