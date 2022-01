Carey Price anxieux au sujet de son avenir

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price n’a pas nié que sa carrière pourrait être en jeu en raison de sa blessure au genou, lors d’une première disponibilité média en plusieurs mois, dimanche.

L’athlète de 34 ans a ajouté qu’il n’avait pas l’intention de lever sa clause de non-mouvement ou de demander une transaction.

Voyez son point de presse intégral dans la vidéo ci-dessus.

«Ma famille et moi sommes installés ici. Il y a une raison pour laquelle j’ai signé un contrat avec une clause de non-mouvement. Je ne planifie pas de déménager», a-t-il confié.

Embêté par une blessure au genou qui a nécessité une opération, le gardien le plus victorieux de l’histoire du Tricolore n’a pas joué depuis le 7 juillet dernier, alors que le Canadien s’était incliné lors du cinquième et dernier match de la finale de la Coupe Stanley. Il a indiqué qu’il avait subi deux reculs pendant son rétablissement et que le prochain mois sera déterminant dans sa remise en forme.

«Je vais bien. C’est une période frustrante pour tout le monde et pour moi aussi. C’est une longue année. Je veux que tout le monde sache que je vais bien et que j’ai hâte à l’avenir.»

Questionné à savoir si sa blessure pourrait l’empêcher de jouer dans la Ligue nationale (LNH) à nouveau, Price a avoué que la situation le tracasse.

«Tu ne sais jamais, il y a toujours une possibilité. Les prochaines semaines détermineront le reste de ma saison. Nous le saurons assez vite. Je suis évidemment moi-même anxieux.»

Il a également abordé son passage dans le programme d’aide aux joueurs de la LNH, pour un problème d’abus de substances.

«C’était très difficile. J’étais dans une situation où je devais demander de l’aide. Je suis très reconnaissant de toute l’aide que j’ai eue.»

CITATIONS EN VRAC

«Ça m'a effleuré l'esprit [de ne jamais retrouver mon niveau de jeu habituel]. Il y a toujours un doute dans ton esprit. Tu te poses toujours des questions.»

«Je ne peux vous fournir les probabilités de mon retour. J'aimerais pouvoir le faire.»

«Je veux être en mesure de mettre ce chandail à nouveau. C'est ce qui me motive en ce moment.»

«Je n'ai pas l'intention d'aller ailleurs [qu'à Montréal].»

«C'est certainement un objectif pour moi de revenir au jeu. Le processus a été frustrant jusqu'ici, c'est sûr.»

