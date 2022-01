Des signes encourageants pour Price à l'entraînement

À quelques heures d’un premier bain médiatique en près de sept mois, Carey Price a été aperçu, dimanche matin, sur la patinoire du Complexe Sportif Bell de Brossard. Il portait son équipement complet.

Le gardien du CH a majoritairement effectué des exercices de patinage, ajoutant au passage quelques déplacements en position debout. Il n’a pas reçu de lancers, mais il semblait à l'aise et bougeait de façon fluide.

Price n'a toujours pas vu d’action cette saison. Après avoir subi une opération au genou, le portier de 34 ans a intégré de son propre chef le programme d'aide aux joueurs de la LNH/AJLNH. Nous étions alors en novembre.

L’an dernier, le no 31 a remporté 12 matchs, en plus d’afficher un pourcentage d'arrêts de ,901 et une moyenne de buts alloués de 2,64.

À noter que Jonathan Drouin, blessé au poignet droit, a également foulé la glace en compagnie de Price.

Voyez les images de leur séance d’entraînement en vidéo principale.

Peu de temps après leurs deux coéquipiers, Joel Armia, Christian Dvorak, Cole Caufield et Cayden Primeau ont également pris part à une séance sur la patinoire.