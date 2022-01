Royal Rumble : Le retour de Ronda Rousey?

Publié aujourd'hui à 09h51

Mis à jouraujourd'hui à 09h51

C’est ce soir qu’aura lieu la 35e édition du Royal Rumble, l’un des événements phares de la WWE. Deuxième en importance après WrestleMania, créé par le Québécois et regretté Pat Patterson, le spectacle aura lieu un samedi cette année, au Dome de Saint-Louis, l’ancien domicile des Rams.

Le samedi peut sembler curieux pour les amateurs de lutte de longue date, habitués de regarder leurs vedettes préférées sur télé à la carte - ou depuis quelques années sur la chaîne de la WWE - les dimanches soir.

C’est une nouvelle philosophie du président Nick Khan, d’offrir un événement d’envergure un samedi soir, qui, avouons-le, est une bien meilleure soirée pour se rencontrer et veiller tard, qu’un dimanche.

D’ailleurs, tous les événements spéciaux d’importance de la WWE en 2022, Royal Rumble, WrestleMania, Money in the Bank, SummerSlam et Survivor Séries, se dérouleront un samedi, la majorité d’entre eux, dans un stade de football.

Plus de 35 000 billets ont déjà trouvé preneurs pour ce soir et ces dizaines de milliers d’amateurs devraient en avoir pour leur argent.

Retour aux sources pour Ronda

En effet, ce qu’on considère comme étant le secret le moins bien gardé à la WWE, le spectacle de ce soir devrait voir le retour de l’ancienne championne féminine de la WWE, ancienne championne de l’UFC et médaillée de bronze en judo aux Olympiques, « Rowdy » Ronda Rousey. Ce serait un retour aux sources pour Ronda, qui avait fait sa toute première apparition après avoir été formellement signée par la WWE lors du Royal Rumble de 2018.

La dernière fois que Rousey a foulé le matelas d’une arène de la WWE, c’était pendant la finale de WrestleMania en 2019, au New Jersey, à l’époque où le monde était très différent d’aujourd’hui.

La rumeur veut que trois ans plus tard, après avoir donné naissance à son premier enfant, Rousey affronte Becky Lynch au stade des Cowboys à Dallas, dans présumément l’une des deux finales de WrestleMania, qui sera présenté sur deux soirs.

On se rappellera que Rousey n’avait pas les épaules complètement au plancher lorsque Becky l’avait battue en 2019, un match qui incluait aussi Charlotte Flair. Il serait donc facile pour Rousey, une heel la dernière fois que nous l’avons vue, de jouer là-dessus pour se plaindre et obtenir un match revanche. Du coup, elle n’est pas obligée de remporter le Royal Rumble féminin pour arracher un match de

championnat à Becky. Cela dit, une victoire de Rousey ferait des merveilles au niveau médiatique et serait la une de bien des médias sportifs à travers le monde.

Sasha, Bayley et Bianca

Si Rousey ne remporte pas le match, ou ne fait simplement pas partie du match, la victoire pourrait aller du côté de Sasha Banks, qui serait la présumée adversaire de Charlotte Flair, championne du côté de SmackDown. Banks est revenue hier soir à SmackDown d’une blessure au genou qui l’avait mise sur les lignes de côté pendant quelques semaines.

Vingt-trois des 30 lutteuses ont été nommées pour le Royal Rumble féminin. On y retrouve les régulières, Rhea Ripley, Nikki A.S.H., Dana Brooke, Carmella, Reine Zelina, Tamina, Shotzi, Natalya, Aliyah, Naomi, Shayna Baszler, Bianca Belair, Sasha Banks, Sonya Deville et Liv Morgan. Curieusement, Charlotte Flair, malgré son titre, en fera aussi partie, une rareté pour un champion ou championne, ce qui pourrait lui permettre de débuter sa rivalité avec son adversaire de WrestleMania. Si elle gagne, c’est elle qui choisira son aspirante, alors que normalement, la gagnante choisit la championne qu’elle va affronter.

Il y a aussi les anciennes lutteuses de la WWE, celles qu’on appelle « légendes », mais pour qui le mot ne s’applique pas à toutes. Lita, Nikki et Brie Bella, Michelle McCool, Kelly Kelly et Summer Rae y seront donc, de même que Mickie James. Ce qui est intéressant avec ce dernier choix, c’est que James est présentement championne féminine d’Impact et a été annoncée comme telle. Il s’agit d’une porte interdite que la WWE n’a pas utilisée souvent, encore moins dans les dernières années.

Il reste donc sept places, six si on compte Rousey. La WWE a communiqué avec d’autres anciennes lutteuses qui travaillent pour d’autres compagnies, alors il sera intéressant de voir si elle a réussi à en convaincre certaines. On pourrait aussi voir des lutteuses en provenance de NXT ou le retour de Bayley, Asuka ou Alexa Bliss.

Les favorites seraient Rousey, Belair et Banks. On publicise du côté de la WWE que le trésor de TVA Sports, la EST de la WWE, pourrait rejoindre Hulk Hogan, Shawn Michaels et Steve Austin en remportant son deuxième Royal Rumble consécutif.

Mon choix? Rousey.

Brock contre Roman pour WrestleMania

Du côté des hommes, la situation est différente, mais tout aussi intéressante.

Contrairement aux femmes, aucun gagnant ne semble être sûr.

Tout va dépendre du match qu’on veut à WrestleMania. Ce qui est présentement prévu est Brock Lesnar contre Roman Reigns. C’est le match qui est attendu depuis longtemps et celui qui devait avoir lieu le 1er janvier dernier à Day 1. Mais la COVID est venue s’en mêler et on a décidé de changer les plans.

Originalement, Seth Rollins devait remporter le titre de la WWE à Day 1, alors que Brock et Roman se seraient affrontés dans un premier de plusieurs affrontements. Mais puisque Roman ne pouvait être présent, on a placé Brock dans le match de championnat de la WWE et on lui a fait gagner le titre.

Ce qui donne plusieurs options.

Option 1, Brock et Roman s’affrontent à WrestleMania dans un match champion contre champion. Un ou l’autre, à l’instar de Charlotte, pourrait faire partie du Royal Rumble et le remporter.

Option 2, Brock défie Roman pour son titre Universel à WrestleMania. Pour ce faire, il faudrait que Bobby Lashley batte Lesnar au Rumble, que Brock s’ajoute à la bataille royale et la gagne.

Option 3, Big E ou Kevin Owens, parmi les favoris pour gagner le Rumble, remporte le combat, pour ensuite perdre son privilège à Elimination Chamber en février au profit de Brock.

Évidemment, tout cela étant si Brock et Roman s’affrontent, ce qui serait la finale du deuxième soir de WrestleMania. Si on veut faire des matchs séparés, Big E serait un choix logique pour affronter Brock. Owens n’en est un que si Rollins bat Roman, ce qui serait très surprenant.

Trois Québécois : Owens, Zayn et Maryse

Vingt-cinq des 30 participants sont déjà connus. Un de ceux-ci pourrait tout de même perdre sa place en se faisant attaquer avant le match ou pendant son entrée.

Angelo Dawkins, Montez Ford, Rey et Dominik Mysterio, Austin Theory, Sheamus, Damien Priest, AJ Styles, Big E, Happy Corbin, Madman Moss, Kofi Kingston, qui trouvera certes le moyen d’être ingénieux pour ne pas que ses pieds touchent le sol (Naomi sera son penchant chez les femmes), Omos, Randy Orton, Riddle, Chad Gable, Otis, Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura, Rick Boogs, Ricochet et le Québécois Kevin Owens.

La vedette de la série Jackass, Johnny Knoxville, y sera aussi et il sera intéressant de voir son interaction avec l’autre Québécois, Sami Zayn. Les deux sont à couteaux tirés depuis quelques semaines.

Si surprises il y a, rien n’aura l’importance d’une Ronda Rousey. On pourrait voir des lutteurs de NXT, le géant Veer Mahaan, des lutteurs qu’on voit habituellement dans la course au titre 24/7, le retour d’Elias, peut-être un ou deux anciens, mais rien de majeur.

Dans les autres combats, notons la présence de la Québécoise Maryse, qui, avec son mari, le Miz, va affronter Edge et Beth Phoenix.

Maryse en fait maintenant une spécialité, c’est-à-dire de lutter avec Miz, face à d’autres couples de la WWE, tels que Daniel Bryan et Brie Bella, de même que John Cena et Nikki Bella. Edge et Beth, qui sont aussi un couple dans la vie, devraient se sauver avec la victoire.

Roman Reigns devrait battre Seth Rollins, tandis que Becky devrait battre Doudrop, dans un match qui pourrait vous surprendre. Doudrop est une excellente lutteuse lorsqu’on lui donne la chance de le montrer. Mis à part l’issue du combat, celui entre Brock et Bobby sera intéressant puisque c’est le premier affrontement entre les deux. Deux gars avec une musculature impressionnante, qui ont fait des arts martiaux mixtes, quoique la carrière de Brock fut beaucoup plus couronnée de succès.

Un match d’avant gala sera certainement présenté et je ne serais pas surpris qu’on y voie les Usos défendre les titres par équipe face aux Viking Raiders.

Voici la carte complète: