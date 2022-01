Paul Byron souffre depuis des années

Les blessures ont été difficiles à gérer pour Paul Byron dans les dernières années, mais après avoir finalement pris la décision d’être opéré à la hanche, le petit attaquant du Canadien de Montréal brûle d’impatience de retourner au jeu.

Voilà plus de six mois qu’on n’a pas vu le Franco-Ontarien chausser les patins dans une rencontre de la Ligue nationale de hockey. Avec l’adrénaline et une injection de cortisone providentielle, Byron a pu passer au travers des dernières séries éliminatoires, et c’est là que le déclic s’est fait.

«Ça fait une couple d’années au moins que je savais [que j’avais] cette blessure-là. Chaque année était pire que celle d’avant», a-t-il confié en conférence de presse avant la rencontre contre les Ducks d’Anaheim. Byron, lui, pourrait être de l’alignement dimanche, contre les Blue Jackets de Columbus, a affirmé l’entraîneur-chef Dominique Ducharme.

Le joueur de 32 ans a raconté avoir eu de la difficulté à marcher et même à dormir après certains matchs en raison de la douleur. Après avoir subi une première injection, et constaté le bien momentané qu’elle lui faisait, Byron a décidé de prendre les choses en main.

«Je suis allé à New York pour voir un médecin qui faisait [l’opération à la hanche] pour les joueurs de hockey. C’était dans un coin de ma tête depuis des années, mais ce n’était pas une chose que je voulais faire sauf si c’était nécessaire. C’était la chose à faire et j’ai entièrement confiance au personnel médical de l’équipe», a-t-il confié.

La remise en forme a aussi été plus longue que prévu en raison de la fermeture des gymnases au Québec, a avoué Byron. Il dit aujourd’hui se sentir rapide et plein d’énergie. Le CH en aura grandement besoin.