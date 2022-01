Pas besoin d’un septième gardien à Buffalo

Dans un réel pétrin au niveau des gardiens de but, les Sabres de Buffalo ont appris avec joie que le vétéran Craig Anderson était prêt à reprendre l’action et qu’il obtiendra le départ face aux Coyotes de l’Arizona, samedi soir.

Le portier de 40 ans n’a pas joué depuis le 2 novembre, mais son retour au jeu arrivera comme une bouffée d’air frais pour les Sabres. Anderson a montré de bonnes statistiques devant le filet en début de campagne, avec une fiche de 4-2-0, un taux d’efficacité de ,921 et une moyenne de buts alloués de 2,50.

Avec les blessures à long terme de Malcolm Subban et Ukko-Pekka Luukkonen et la persistance des symptômes de COVID-19 de Dustin Tokarski, Buffalo était en vraie pénurie de gardiens. Par-dessus le marché, Michael Houser a dû se soumettre au protocole relatif au coronavirus et Aaron Dell a été suspendu trois rencontres pour un geste répréhensible à l’endroit de Drake Batherson, des Sénateurs d’Ottawa.

Dell est d’ailleurs toujours sur le coup de cette punition, mais son nom a été inscrit au ballottage samedi. Ce mouvement de personnel indique peut-être le retour en santé de Tokarski, mais l’identité de l’adjoint d’Anderson n’a pas été précisée par l’entraîneur-chef Don Granato.

Dans la Ligue nationale cette saison, Dell a montré un piètre dossier de 1-8-1, avec une moyenne de buts accordés de 4,03 et un taux d’efficacité de ,893.