Les Flyers enfin victorieux

Le purgatoire des Flyers est terminé! Grâce au but de Scott Laughton en prolongation, ils ont mis fin à une série de 13 défaites en battant les Kings de Los Angeles 4 à 3 à Philadelphie, samedi.

La dernière victoire des Flyers remontait au 29 décembre dernier, contre le Kraken de Seattle. Il s’agissait de la plus longue séquence sans gain de la riche histoire de la formation pennsylvanienne.

«C’était extrêmement important [de gagner] pour un bon nombre de raisons, a expliqué l’entraîneur-chef intérimaire Mike Yeo après la rencontre. Le défi est de revenir et d’être encore meilleur. Gagnons-en deux de suite, maintenant.»

Anze Kopitar a bien failli prolonger le marasme des Flyers en marquant le but égalisateur avec 38 secondes à faire au troisième vingt. Les Kings tiraient même de l’arrière 3 à 1 en milieu de période, avant que Viktor Arvidsson n’amorce la remontée avec son deuxième filet du match.

Carter Hart a gardé son équipe dans la rencontre avec 37 arrêts sur 40 tirs, dont trois particulièrement importants en prolongation. Cam Atkinson a été l’autre héros des Flyers, inscrivant ses 16e et 17e filets de la campagne.

«Nous avons attendu longtemps, a indiqué l’ailier américain. Nous haïssons tous perdre. Je ne voulais pas qu’on perde celle-là.»

Un soupir de soulagement

On pouvait constater l’énorme soulagement des joueurs des Flyers qui étaient sur la glace lors du but de Laughton, qui a sauté sur un retour de lancer d’Atkinson.

«Quand tu perds autant de matchs de suite, tu as l’impression que tu ne peux pas t’en sortir, a admis Laughton. Je trouve que nous avons fait du bon travail en prolongation pour garder la possession de la rondelle et trouver une façon de gagner.»

Gerry Mayhew a complété le pointage pour les «Broad Street Bullies» avec son cinquième en carrière.

Malgré ce record de médiocrité, l’équipe de Philadelphie a une priorité de 13 points sur le Canadien de Montréal et les bas-fonds de l’Est. Elle est toutefois à 17 points des Bruins de Boston et de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires.

Les Kings affronteront les éternels rivaux des Flyers, les Penguins, à Pittsburgh dimanche après-midi. Ils sont au plus fort de la course dans la section Pacifique, occupant le troisième rang, à trois points de la première position et des Ducks d’Anaheim.