Le CH face aux «nouveaux» Oilers

Les Canadiens de Montréal tenteront de mettre fin à une séquence de quatre défaites consécutives en affrontant les Oilers d'Edmonton au Centre Bell, samedi.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 18h.

Ainsi, ce sera Connor McDavid, Leon Draisaitl et un certain Evander Kane qui affronteront le CH dans un amphithéâtre vide. Kane avait été libéré par les Sharks de San Jose plus tôt dans la campagne en raison d’une violation au protocole de la LNH et à celui de la Ligue américaine concernant la COVID-19. En 2021-2022, il a récolté huit points en cinq rencontres avec le club-école de San Jose.

Kane a tout récemment signé un contrat avec la formation de l'Alberta.

Avec 23 points, le Tricolore est la pire formation de la LNH.

De leur côté, les Oilers ont 44 points et pointent au sixième échelon du classement de la section Pacifique.

Les hommes de Dave Tippett ont remporté leurs trois derniers matchs.