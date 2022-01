La troisième prolongation sourit aux Raptors

Les Raptors n’ont pas eu besoin d’une, ni deux périodes de prolongation, mais bien trois pour venir à bout du Heat de Miami par la marque de 124 à 120, samedi au FTX Arena.

Incapables de se départager après les 48 minutes réglementaires, les deux formations ont chacune enfilé cinq points lors des cinq premières minutes supplémentaires, avant d’inscrire neuf points chaque lors des cinq suivantes.

Les favoris de la foule n’ont toutefois pas été en mesure d’imiter les visiteurs en inscrivant eux aussi 10 points en troisième prolongation.

Gary Trent fils a été particulièrement productif pour les Raptors, inscrivant 33 points, tandis que Scottie Barnes en a ajoutés 22. Pascal Siakam et OG Anunoby ont, pour leur part, obtenu un double-double chacun. Le premier a amassé 21 points et 13 rebonds, tandis que le second a récolté 20 points et 14 rebonds.

Pour sa part, le Québécois Chris Boucher n’a amassé qu’un petit point et deux rebonds en 12 min 18 s.

Dans le camp du Heat, Jimmy Butler a réussi un triple-double de 37 points, 14 rebonds et 10 passes décisives.

La seule formation canadienne de la NBA sera de nouveau en action, lundi à Atlanta, où elle disputera la victoire aux Hawks d’Atlanta.