Ko seule devant, Leblanc et Henderson nez-à-nez

Les Canadiennes Maude-Aimée Leblanc et Brooke M. Henderson ont toutes deux connu une troisième ronde de 74 (+2), samedi, pour se trouver à égalité en 10e position du tournoi Gainbridge at Boca Rio, à Boca Raton en Floride.

Après avoir réussi son seul oiselet au deuxième trou, Leblanc n’a pas été en mesure de retrancher un seul coup à la normale pendant le reste de la journée, commettant trois bogueys.

La journée de Henderson fut un peu plus chaotique. Après un départ canon, avec deux oiselets dans les cinq premiers trous, elle a connu une pénible séquence entre le septième et le 14e, ajoutant six coups à sa fiche.

La Néo-Zélandaise Lydia Ko a profité de la ronde difficile de Danielle Kang (74) pour prendre à elle seule les devants de la compétition en jouant la normale de 72.

Céline Boutier complète le top 3 grâce à la seule ronde sous la barre des 70 de la journée, une carte de 69 (-3). La Française accuse trois coups de retard sur Ko.